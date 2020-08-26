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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۰۱

تسهیل مسیریابی؛

خبرهای تازه از گوشی دونمایشگره ال جی

خبرهای تازه از گوشی دونمایشگره ال جی

شرکت ال جی در حال تولید یک گوشی هوشمند جدید به نام وینگ با دو نمایشگر است که یکی از این نمایشگرها به شکل لولایی در کنار بدنه گوشی اصلی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلش گیر، در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند در حال تولید محصولاتی با نمایشگرهای تاشو هستند، ال جی رویکرد دیگری را در پیش گرفته و گوشی جدید وینگ را تولید خواهد کرد.

بدنه اصلی این گوشی مانند سایر گوشی‌های هوشمند است، اما یک نمایشگر اضافی به شکل لولایی در کنار نمایشگر اصلی قرار می‌گیرد که در زمان حرکت در جاده مسیریابی را تسهیل می‌کند و برای اجرای برخی نرم افزارهای تدوین و چندرسانه ای نیز مناسب است.

نمایشگر ثانویه که به اندازه نصف بدنه گوشی اصلی است بر روی بدنه گوشی اصلی قرار می‌گیرد. در مورد ویژگی‌های فنی این گوشی اطلاعات زیادی در دسترس نیست. اما گفته می‌شود در ال جی وینگ از پردازنده اسنپ دراگون ۷۶۵ یا ۷۶۵ جی استفاده خواهد شد و زمان عرضه شدن این گوشی نیز در ماه اکتبر یا مهر ماه خواهد بود.

کد مطلب 5008770

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