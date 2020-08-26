خبرهای تازه از گوشی دونمایشگره ال جی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلش گیر، در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند در حال تولید محصولاتی با نمایشگرهای تاشو هستند، ال جی رویکرد دیگری را در پیش گرفته و گوشی جدید وینگ را تولید خواهد کرد.

بدنه اصلی این گوشی مانند سایر گوشی‌های هوشمند است، اما یک نمایشگر اضافی به شکل لولایی در کنار نمایشگر اصلی قرار می‌گیرد که در زمان حرکت در جاده مسیریابی را تسهیل می‌کند و برای اجرای برخی نرم افزارهای تدوین و چندرسانه ای نیز مناسب است.

نمایشگر ثانویه که به اندازه نصف بدنه گوشی اصلی است بر روی بدنه گوشی اصلی قرار می‌گیرد. در مورد ویژگی‌های فنی این گوشی اطلاعات زیادی در دسترس نیست. اما گفته می‌شود در ال جی وینگ از پردازنده اسنپ دراگون ۷۶۵ یا ۷۶۵ جی استفاده خواهد شد و زمان عرضه شدن این گوشی نیز در ماه اکتبر یا مهر ماه خواهد بود.