به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد ویسکرمی در جلسه با شهردار و اعضای شورای شهر خرم‌آباد اظهار داشت: شهرداری باید تدابیر ویژه ای برای وصول مطالبات بی اندیشد، بیشتر این طلب‌ها از دولت و سرمایه داران است و اگر این طلب‌ها وصول شوند می‌توان به رفع خیلی از مشکلات شهرداری امیدوار بود.



وی با تاکید بر اینکه شهرداری در رابطه با وصول درآمد خود در دوره کرونا شفاف سازی کند افزود: روشنگری راه درمان مشکلات است و مردم حق دارند که در مورد اموال و ثروت اعضای شورای شهر، نمایندگان و مسئولین، چه قبل و چه بعد از انتخابات بدانند.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خدمات شهرداری باید الکترونیکی شوند تا دست رانت خوارها تا حدود زیادی کوتاه شود گفت: به حاشیه‌های شهر باید توجه ویژه شود و به جای شهرداری، شهر باید رشد کند.

ویسکرمی با اشاره به اینکه ما تاوان بی تدبیری گذشتگان خود را می‌دهیم تصریح کرد: ساختن دیواره ساحلی و برداشتن کف رودخانه که اینقدر به طول انجامید یعنی برگشتن به نقطه صفر و پیشرفت محسوب نمی‌شود؛ هر چند از زحمات این عزیزان تشکر می‌کنم.

وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که مسئولین ما نمایندگان مردم را نامحرم بدانند نباید امید به اصلاح داشته باشیم بیان داشت: بر خلاف زحمت مسئولین آب استان، بعضی از مناطق روستایی و حتی شهری ما هنوز مشکل آب دارند.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: باید به فکر منبع آب شرب پایدار برای خرم آباد باشیم و تنها راه نجات آب شرب این شهر تکمیل سدهای مربوط به آب شرب شهر است.