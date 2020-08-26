افزایش ۶۶ درصدی برخورد با تخلفات رانندگی در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر طالبی صبح چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا با اشاره به نقش خبرنگاران، گفت: وجود تعامل میان خبرنگاران و نیروی انتظامی سبب می‌شود مردم از اقدامات ما آگاه شوند.

سرهنگ طالبی به مسافر پذیر بودن گیلان اشاره و با بیان اینکه متراکم بودن استان در زمینه بروز تصادفات منجر به فوت و جرح بسیار تأثیرگذار است، افزود: همچنین گیلان پیرترین استان کشور بوده و این موضوع سبب شده در زمینه تصادف عابران پیاده با سن بیش از ۶۰ سال شاهد فراوانی آمار باشیم.

کاهش ۲۷ درصدی تصادفات منجر به فوت

وی در ادامه با اشاره به کاهش آمار تصادفات درون شهری در سال گذشته، گفت: در پنج ماهه نخست امسال نیز شاهد کاهش آمارها بوده‌ایم.

طالبی با بیان اینکه در پنج ماهه نخست امسال شاهد کاهش ۲۷ درصدی فوتی‌ها در محورهای استان بوده‌ایم، تصریح کرد: در مجموع نیز میزان تصادفات ۴۵ درصد، تعداد مجروحان ۲۵ درصد، تصادفات خسارتی ۴۸ درصد و در وقوع تصادفات جرحی ۲۵ درصد به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه تا پایان مرداد ماه امسال ۴۸ نفر در تصادفات محورهای استان گیلان جان خود را از دست داده‌اند، گفت: از این تعداد ۲۶ نفر معادل ۵۴ درصد عابران پیاده و ٢١ درصد موتور سواران بوده‌اند.

رئیس پلیس راهور گیلان در ادامه با بیان اینکه ۷۵ درصد جانباختگان تصادفات درون شهری را عابران پیاده و موتورسیکلت سواران تشکیل می‌دهند، بیان کرد: افراد دارای سن ۶۰ تا ۸۰ سال ٤٢ درصد از این ۴۸ نفر فوتی تصادفات پنج ماهه نخست امسال را تشکیل می‌دهند.

وی به دلایل تصادفات نیز اشاره و با بیان اینکه عدم توجه به جلو با ٣٧ درصد، عدم توجه حق تقدم ۲۴ درصد، تغییر ناگهانی مسیر با ۶ درصد از مهم‌ترین این عوامل هستند، گفت: شهرستان رشت با ۱۸ نفر بیشترین فوتی‌ها را ثبت کرده است.

سرهنگ طالبی با بیان اینکه شهر رشت رکورد تصادفات درون شهری استان را دارد، تصریح کرد: در پنج ماهه نخست شاهد افزایش ۶۶ درصدی برخورد با تخلفات صورت گرفته در محورهای استان گیلان را شاهد هستیم.

نبود ابزارهای هوشمند برای ثبت تخلفات

وی با اشاره به اینکه رشت در ساختار مدیریت شهری کلانشهر محسوب شده اما هنوز با رویکرد فیزیکی حضور پلیس اداره می‌شود، ادامه داد: کلانشهرها به سمت الکترونیکی شده حرکت می‌کنند و از دوربین‌های هوشمند با تجهیزات الکترونیکی برای مدیریت در این بخش استفاده می‌کنند.

رئیس پلیس راهور گیلان در ادامه با بیان اینکه این استان با توجه به ساختار و جمعیت شناور هفتگی همچنان در زمینه بهره گیری از ابزارهای نوین فقیر است، اظهار کرد: در زمینه کنترل هوشمند تخلفات هیچ ابزاری نداریم.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد تصادفات مربوط به عابر پیاده است ما هنوز یک پل مکانیزه نداریم، افزود: در زمینه بهره گیری از چراغ‌های راهنمای هوشمند نیز هیچ تجهیزاتی نداریم با حداقل امکانات مدیریت هوشمند الکترونیکی فعالیت می‌کنیم.

طالبی به برخی از معضلات در مدیریت شهری ترافیک اشاره کرد و گفت: نداشتن پارکینگ‌های مناسب و فعالیت مسافربرهای شخصی تنها بخشی از این معضلات است.

وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن ماه عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع)، تأکید کرد: هیئت‌های عزاداری باید به محدودیت‌های ترافیکی توجه بیشتر داشته باشند.