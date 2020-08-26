٢٢ هزار میلیارد تومان در بخش آب و خاک کشاورزی هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مراد اکبری در نشستی خبری که به مناسبت هفته دولت در حال برگزاری است، اظهارداشت: در دولت تدبیر وامید حدود ٢٢ هزار میلیارد تومان در بخش آب و خاک در حوزه کشاورزی هزینه شده است و در هیچ دولتی چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن چنین توجه ویژه ای به آب و خاک نشده بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: در نتیجه این اقدام ۱.۱ میلیون هکتار سیستم‌های آبیاری تحت فشار در کشور ایجاد شده؛ ضمن اینکه ۶۰۰ هزار هکتار نیز شبکه‌های فرعی آبیاری ایجاد شده است.

وی همچنین از ایجاد ۳۰۰ هزار هکتار زهکشی زیرزمینی، بیش از ۳۵ هزار هکتار تجهیز و نوسازی شالیزارها و ۳۰۰ هزار هکتار تجهیز و نوسازی در آبخور شبکه‌های مدرن خبر داد و گفت: خروجی این اقدامات باعث شده بهره وری از ۹۲۰ گرم به ازای مصرف هر متر مکعب آب به هزار و ۴۵۰ گرم به ازای مصرف هر متر مکعب آب برسد.

به گفته اکبری، راندمان آبیاری نیز از ۳۹ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته و حدود ۵ میلیارد متر مکعب آب صرفه جویی شده است.

سیستم‌های آبیاری هوشمندسازی می‌شوند

این مقام مسئول با اشاره به هوشمندسازی سیستم‌های آبیاری کشور گفت: در همین زمینه ۱۰ پایلوت در کشور در دست اجرا داریم و رویکردمان این است که با کمک مردم و تکنولوژی تمام سیستم‌ها را هوشمند کنیم که بتوانیم برای مدیریت مصرف، ارتقای بهره وری و کارآیی مصرف رصد و پایش انجام دهیم.

وی همچنین با اشاره به مصوب شدن سند تحویل حجمی آب گفت: حدود دو هفته قبل این سند مصوب و به استان‌ها ابلاغ شده است.

به گفته اکبری، یکی از اهداف تحویل حجمی آب، استقرار ابزارهای اندازه گیری است.

در ۱۵ محصول کشاورزی کم آبیاری وجود دارد

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در ۱۵ محصول کشاورزی کم آبیاری وجود دارد، گفت: در برخی از این محصولات کم آبیاری بیش از ۵۰ درصد است و کسی نیز نمی‌تواند این مسئله را تکذیب کند.

وی با بیان اینکه به روزرسانی سند ملی بهره وری آب در دست انجام است، گفت: به زودی از این سند رونمایی می‌شود.

وی همچنین با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی گفت: به اعتقاد ما میزان مصرف آب در این بخش ۶۵ درصد است و اخیراً بر اساس اطلاعاتی که مرکز تحول و پیشرفت نهاد ریاست جمهوری ارائه کرده ۴۸ هزار میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که حتی از ۶۵ درصد نیز کمتر است.

۱۰۷۹ پروژه آب و خاک در هفته دولت افتتاح می‌شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تعداد پروژه‌هایی که در هفته دولت رونمایی می‌شود، ۱۰۷۹ پروژه آب و خاک است، گفت: این پروژه‌ها با سرمایه گذاری ۱,۱۳۴ میلیارد تومان افتتاح خواهند شد و برای ۸۷۸۲ نفر اشتغال در سراسر استان‌های کشور ایجاد می‌کنند. ضمن اینکه بیشترین پروژه‌ها به تعداد ۱۷۱ مورد در استان خوزستان افتتاح خواهد شد.

وی درباره چاه‌های غیرمجاز نیز با بیان اینکه وزارت نیرو تعداد چاه‌های غیرمجاز را ۳۵۰ حلقه اعلام کرده است، گفت: به اعتقاد ما تعداد چاه‌های غیرمجاز بیشتر از این میزان و حدود ۴۰۰ هزار حلقه است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر قاچاق خاک از کشور نیز تصریح کرد: از زمانی که بنده در این معاونت مشغول فعالیت هستم، هیچ گزارش و اطلاعاتی از اینکه خاک کشاورزی قاچاق می‌شود، به ما ارائه نشده است و سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز این مسئله را تأیید کرده‌اند.

آیین نامه اجرایی قانون حفاظت خاک هفته آینده به دولت می‌رود

اکبری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آخرین وضعیت تدوین آیین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک به چه صورت است، گفت: تدوین این آیین نامه باید توسط چهار دستگاه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه با محوریت وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شد که به دلیل شیوع کرونا مقداری با تأخیر مواجه شد. در حال حاضر تدوین آن به اتمام رسیده و در دفتر حقوقی ما قرار دارد تا با قوانین تطبیق داده شود و در صورت عدم وجود مغایرت با قوانین تا هفته آینده به دولت ارسال می‌شود و با توجه به اینکه تمام نظرات کارشناسی در این آیین نامه لحاظ شده، به احتمال بسیار قوی در دولت نیز زمان تصویب آن زیاد طول نمی‌کشد.

وی همچنین از پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به رئیس جمهور برای تشکیل شورای عالی خاک خبر داد و گفت: رئیس جمهور از چند تن از معاونان خود خواسته این مسئله را بررسی کنند و درباره آن نظر بدهند که منتظر نظرات آنها هستیم.

اکبری با اشاره به اینکه در بحث خاک کشور غفلت شده است، افزود: رهبر معظم انقلاب نیز اعلام کرده‌اند که خاک مهمتر از آب است، چون آب تجدیدپذیر است و خاک تجدیدپذیر نیست.

وی با اشاره به اینکه مواد آلی خاک‌های ما بسیار ضعیف هستند، گفت: مواد آلی ۶۰ درصد از خاک‌های کشاورزی کمتر از یک درصد است که ما برنامه‌های جدیدی برای این مسئله داریم و در سازمان برنامه و بودجه نیز پیگیری می‌کنیم تا برای آن ردیف اعتباری دریافت کنیم.