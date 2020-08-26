الفبای کنکور هنر

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بسیار میشنویم که دانشآموزان سال دوازدهم میخواهند برای احتیاط در کنار کنکور اصلی خود، در کنکور هنر هم شرکت کنند تا اگر در آن یکی نتیجه دلخواه خود را نگرفتند، رشتههای هنری به کمکشان بیایند و آنها را از یک سال پشت کنکور ماندن نجات دهند. اما چیزی که این دانشآموزان از آن بیخبرند این است: کنکور هنر، دیگر شبیه قبل نیست.
کنکور هنر یازده درس دارد که چهار درس آن یعنی زبان و ادبیات فارسی، زبان عربی، فرهنگ و معارف اسلامی و زبان خارجی در دفترچه عمومی قرار دارد. ضرایب این درسها برای تمام زیرگروهها به ترتیب ۴، ۲، ۳ و ۲ است. اما هفت درس اختصاصی عبارتند از؛ درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی و فیزیک، ترسیم فنی، خلاقیت تصویری، خلاقیت نمایشی، خلاقیت موسیقی و خواص مواد. تنوع مباحث در این هفت درس باعث شده تا هم هنرآموزان هنرستانی و هم دانشآموزان سایر رشتهها که کنکور هنر را انتخاب کردهاند نقاط قوت و شانس قبولی داشته باشند.
رشتههای کنکور هنر
رشتههای کنکور هنر در پنج زیرگروه تقسیم میشوند. در جدول زیر، زیرگروههای پنجگانه، ضرایب درسها و رشتههای مرتبط با آنها را مشاهده میکنید.
درک عمومی هنر از مهمترین و تأثیرگذارترین درسهای کنکور هنر است. با اینکه مهمترین مبحث این درس تاریخ هنر است، اما شامل مباحثی مثل عکاسی، صنایع دستی، تاریخ موسیقی و تاریخ نمایش نیز میشود. دانش عمومی هر داوطلب با این درس سنجیده میشود و همانطور که در جدول بالا مشخص است، برای تمامی رشتهها، درس مهمی به شمار میآید.
درس بعدی، درک عمومی ریاضی و فیزیک است که تنها برای رشتههای زیرگروه دو ضریب دارد. اما با توجه به کمطرفدار بودن این درس در میان هنرآموزان هنرستان، انتخاب آن میتواند سرمایهگذاری خوبی برای دانشآموزان رشتههای دیگر باشد. درس بعدی ترسیم فنی است. این درس هم فقط برای رشتههای زیرگروه دو ضریب دارد. با این حال کسب درصد بالا در ترسیم فنی درست مثل درک عمومی ریاضی و فیزیک، تراز بالایی را برای داوطلب به همراه دارد.
درس چهارم در دفترچهی اختصاصی، خلاقیت تصویری است که مانند درک عمومی هنر، برای همهی رشتهها به غیر از موسیقی، ضریب دارد و به خصوص در رشتههای زیرگروه یک از اهمیت زیادی برخوردار است. گفتنی است این درس بهدلیل ضریب پنهانی که دارد، در رتبهی نهایی تأثیری بیش از انتظار خواهد گذاشت. درس پنجم، خلاقیت نمایشی است که فقط برای رشتههای زیرگروه چهار، ضریبدار است. خلاقیت نمایشی، اطلاعات گستردهای را دربرمیگیرد و به دو مبحث کلی تئاتر و سینما تقسیم میشود. در سوالات این درس، سؤالهای درک تصویر نیز دیده میشود که به سؤالهای درس خلاقیت تصویری شبیه است. درس بعدی خلاقیت موسیقی است که درس تخصصی هنرآموزان زیرگروه موسیقی به حساب میآید. خواص مواد آخرین درس در دفترچه دروس اختصاصی است. این درس به دلیل کنار گذاشته شدن توسط بیشتر داوطلبان به یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین درسهای ضریب یک در آزمونهای کنکور هنر تبدیل شده است. لازم به ذکر است میانگین بسیار پایین این درس باعث شده تا تنها با کمی تلاش در آن نتیجه مطلوبی به دست آید.
منابع کنکور هنر
نکته مهم دیگری که کنکور هنر را از دیگر کنکورها متمایز میکند منابع آن است. تنها بخش کوچکی از منابع کنکور هنر را کتابهای درسی تشکیل میدهند و بقیه منابع از کتابهای عمومی هنر هستند که همین امر باعث شده تا برخلاف کنکورهای دیگر، بالاترین درصدها در کنکور هنر از صد فاصله داشته باشند. بنابراین کنکور هنر، مانند آزمون سنجش اطلاعات عمومی داوطلبان عمل میکند. همین مسئله باعث میشود انتخاب منابع درست و بهروز که باید با بررسی آزمونهای سنجش و کنکورهای چند سال آخر صورت بگیرد و توسط اساتید همان درس پیشنهاد شود اهمیت زیادی پیدا کند. تعداد زیاد این منابع، کلاسهای آموزشی در کنکور هنر را به امری غیرقابلاجتناب تبدیل کرده. چراکه نحوهی برخورد با این حجم از اطلاعات، نیازمند راهنمایی تخصصی است.
علاوه بر اینها در کنکور هنر در برخی از رشتهها، کسب رتبه در آزمون سراسری کافی نیست و پس از برگزاری آن، داوطلب باید برای ورود به دانشگاه مراحل دیگری مثل مصاحبه یا آزمون عملی را نیز پشت سر بگذارد. رشتههایی که دارای آزمون عملی هستند از این قرارند: نقاشی، ارتباط تصویری، کتابت و نگارگری، عکاسی، مجسمهسازی، طراحی صحنه، طراحی پارچه، طراحی لباس، طراحی صنعتی، ادبیات نمایشی، بازیگری کارگردانی، نمایش عروسکی، آهنگسازی، موسیقی نظامی، نوازندگی موسیقی ایرانی و نوازندگی موسیقی جهانی.
گستردگی مطالب، زیرگروههای گوناگون و ضرایب متفاوت هر درس در آنها و همینطور مواجهه با آزمونهای عملی، نیاز به برنامهریزی دقیق و متناسب برای هر هنرآموز را دوچندان میکند تا کوتاهترین و همزمان هموارترین مسیر برای او مشخص شود. سرمایهگذاری روی درسهای ضریب یک با توجه به تواناییهای هر فرد میتواند در رتبه نهایی او تغییر زیادی ایجاد کند. شناسایی این تواناییها در کوتاهترین زمان، تنها به وسیلهی آزمونهای منظم و آنالیز کارنامه آنها توسط یک مشاور امکانپذیر است. پس بهتر است هر هنرآموز پیش از شروع سال تحصیلی، در مورد منابع، کلاسها، مشاوره و آزمونهای آزمایشی تحقیق کند تا بتواند به نتیجهی مطلوب خود دست پیدا کند.
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