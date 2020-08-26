موانع مراجعه شهروندان به محاکم قضائی در شهرداری همدان حذف شد

مریم روان بخش در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: بر اساس قوانین شهرداری حق ندارد در قراردادهای تنظیمی از مراجعه شهروندان به دادگاهها ممانعت به عمل آورد.
وی با بیان اینکه طبق اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۵۶ منشور حقوق شهروندی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و اشخاص میتوانند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح مراجعه کنند و با سهولت به مراجع صالح و بیطرف قضائی دسترسی داشته باشند، گفت: بر اساس بررسیهای به عمل آمده، گاهی مشاهده میشد شهرداری در قراردادها به موجب ماده یا تبصرهای، حق مراجعه اشخاص به مراجع قضائی را سلب و ساقط میکند؛ از اینرو با اطلاع از این موضوع، کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورای اسلامی شهر همدان به نفع مردم و در راستای اجرای عدالت، وارد عمل شد.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر همدان افزود: این کمیسیون تخصصی پیشنهاد طرح حذف چنین شرطی در قرارداد را به صحن شورا ارائه داد که مصوب شد.
روان بخش گفت: در مجموع با توجه به پیگیریهای کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورا، موانع جلوگیری از مراجعه شهروندان به محاکم قضائی در قراردادهای شهرداری حذف شد.
وی یادآور شد: شهرداری در تمامی قراردادهای منعقده، حق درج شرط عدم مراجعه به محاکم قضائی را ندارد و چنانچه هر یک از شهروندان شاهد اجرای خلاف این مصوبه بودند، میتوانند مراتب را بهمنظور برخورد به شورای شهر منعکس کنند.
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