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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۰۹

اختراع لایه حفاظتی جدید برای افزایش عمر باتری‌های لیتیومی

اختراع لایه حفاظتی جدید برای افزایش عمر باتری‌های لیتیومی

تخریب فلزات مورد استفاده در باتری‌های لیتیومی و به خصوص آند آنها در دراز مدت باعث کاهش ظرفیت ذخیره سازی باتری می‌شود، اما یک لایه حفاظتی این مشکل را کاهش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا از تولید یک لایه حفاظتی خبر داده‌اند که باعث می‌شود بخش‌های فلزی باتری‌های لیتیومی برای مدت بیشتری سالم بمانند و با نظم بهتری عمل کنند.

مشکل اصلی باتری‌های لیتیومی تخریب اندهای آنهاست که باعث گرم شدن سریع باتری و مشتعل شدن یا حتی انفجار آنها می‌شود. لایه محافظی که به همین منظور تولید شده متشکل از مولکول‌های فعال الکترومکانیکی و نیز لایه‌ای باریک از مس است. در زمان شارژ شدن باتری، لیتیوم با این لایه در تماس خواهد بود و همین مساله جلوی تخریب مستقیم آند را در دراز مدت می‌گیرد.

آزمایش این لایه محافظ برای انجام صدها بار شارژ باتری نشان می‌دهد لایه مذکور تخریب نشده و به خوبی از آند و فلزات آن حفاظت می‌کند. لایه یادشده در سرما و گرما به خوبی کارکرد خود را حفظ می‌کند و انتظار می‌رود در آینده برای تجاری سازی این فناوری اقدام شود.

کد مطلب 5008823

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