به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا از تولید یک لایه حفاظتی خبر داده‌اند که باعث می‌شود بخش‌های فلزی باتری‌های لیتیومی برای مدت بیشتری سالم بمانند و با نظم بهتری عمل کنند.

مشکل اصلی باتری‌های لیتیومی تخریب اندهای آنهاست که باعث گرم شدن سریع باتری و مشتعل شدن یا حتی انفجار آنها می‌شود. لایه محافظی که به همین منظور تولید شده متشکل از مولکول‌های فعال الکترومکانیکی و نیز لایه‌ای باریک از مس است. در زمان شارژ شدن باتری، لیتیوم با این لایه در تماس خواهد بود و همین مساله جلوی تخریب مستقیم آند را در دراز مدت می‌گیرد.

آزمایش این لایه محافظ برای انجام صدها بار شارژ باتری نشان می‌دهد لایه مذکور تخریب نشده و به خوبی از آند و فلزات آن حفاظت می‌کند. لایه یادشده در سرما و گرما به خوبی کارکرد خود را حفظ می‌کند و انتظار می‌رود در آینده برای تجاری سازی این فناوری اقدام شود.