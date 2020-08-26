به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا از تولید یک لایه حفاظتی خبر دادهاند که باعث میشود بخشهای فلزی باتریهای لیتیومی برای مدت بیشتری سالم بمانند و با نظم بهتری عمل کنند.
مشکل اصلی باتریهای لیتیومی تخریب اندهای آنهاست که باعث گرم شدن سریع باتری و مشتعل شدن یا حتی انفجار آنها میشود. لایه محافظی که به همین منظور تولید شده متشکل از مولکولهای فعال الکترومکانیکی و نیز لایهای باریک از مس است. در زمان شارژ شدن باتری، لیتیوم با این لایه در تماس خواهد بود و همین مساله جلوی تخریب مستقیم آند را در دراز مدت میگیرد.
آزمایش این لایه محافظ برای انجام صدها بار شارژ باتری نشان میدهد لایه مذکور تخریب نشده و به خوبی از آند و فلزات آن حفاظت میکند. لایه یادشده در سرما و گرما به خوبی کارکرد خود را حفظ میکند و انتظار میرود در آینده برای تجاری سازی این فناوری اقدام شود.
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