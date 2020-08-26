به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با استمرار شرایط شیوع ویروس کرونا و درپیش بودن ایام عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی، استفاده از اپلیکیشن آپ فرصتی مناسب برای بهره مندی از مزایای خرید سهام دولتی پالایشگاه‌های تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس است.

بر این اساس، طبق اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی (هر کد ملی ایرانی) در مجموع دو صندوق قابل معامله اول و دوم دولتی، ۵۰ میلیون ریال (پنج میلیون تومان) تعیین شده، پذیره نویسی دارا دوم برای هر فرد دارای کد ملی امکان‌پذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد.

از سوی دیگر، در هنگام پذیره نویسی با اپلیکیشن آپ، بدون نیاز به هیچ ترددی خارج از منزل، فقط به درج شماره شبا، نام، نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ تولد، کد پستی و شماره تلفن اشخاص حقیقی نیاز است.

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