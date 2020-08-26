فولاد ایران ۱۰ درصد رشد مثبت داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد غریب پور در آئین بهره برداری تولید آهن اسفنجی در مجتمع فولاد اردکان که به صورت ویدئو کنفرانس با رئیس جمهوری برگزار شد، اظهار داشت: خبرها در حوزه معدن و صنایع معدنی امیدوار کننده است.

وی بیان کرد: این آمار بیانگر این است که ایران در تولید فولاد نسبت به دنیا ۱۶ درصد رشد مثبت داشته است و کشورهای ویتنام و چین هم با تولید ۴.۶ و ۱.۶ درصد رشد مثبت با فاصله زیاد بعد از ایران قرار گرفتند.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: میانگین فولاد دنیا با ظرفیت ۸۷۰ میلیون تن نسبت شش ماهه سال ۲۰۱۹ منفی بوده است و این حاکی از این است که کشور ایران در حوزه معدنی و صنایع معدنی و دور زدن تحریم‌ها موفق بوده است.

وی در ادامه ضمن قدردانی از ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: با تدابیری که این ستاد در کشور اتخاذ کرد جهش تولید مورد نظر مقام معطم رهبری با وجود شیوع کرونا در کشور در این بخش محقق شد بطوریکه در سالجاری افزون بر ۹ میلیون تن شمش در کشور تولید که با رشد ۹ درصد روبرو بوده است.

رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) عنوان کرد: همچنین در مدت یاد شده در زمینه تولید آهن اسفنجی ۱۲ درصد، محصولات فولادی پنج درصد و مس و آلومینیوم هم رشد قابل توجهی داشتیم و این آمار نشان از این است که در جهش تولید موفق عمل کردیم.

وی اضافه کرد: اگر سیاست‌ها و تدابیر ستاد مقابله به کرونا حامی تولید نبود قطعاً به این میزان موفقیت دست نمی‌یافتیم و واحدها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به تولید ادامه دادند.

غریب پور تصریح کرد: طبق آماری که از مجتمع فولادی اردکان گرفته شده است تاکنون هیچ مورد مبتلا به کرونا در این مجتمع گزارش نشده است و تمام دستورالعمل‌های موزاین بهداشتی توسط پرسنل رعایت شده است و خوشبختانه روند تولید در واحدهای معدنی و صنعتی امیدوار کننده است.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه نگاه ما تدوام تولید و جهش تولید و استمرار سیاست‌های رئیس جمهوری مبنی دولت اقتصادی در بخش‌های تولیدی است گفت: با تدابیر خاصی در ایمیدرو اندیشیده شد تحریم‌ها بی اثر شد در این زمینه یک مدل ترکیبی تولید و تجاری طراحی گردید که در این مدل هم مواد اولیه مورد نیاز صنعت تأمین و زمینه صادرات فراهم شد.

وی تصریح کرد: براساس مدل جدید نظارتی ایمیدرو در سال گذشته دو برابر مس و ۳۷ درصد فولاد نسبت به سال ما قبل آن صادرات صورت گرفت بنابراین باید با عمل نسبت به آینده خوش بین باشیم.

غریب پور ادامه داد: در زنجیره فولاد اتفاقات بسیار بزرگ رقم خورده است در گندله نسبت به دوره پایانی دولت یازدهم ۲۰۰ درصد رشد تولید داشتیم و امسال ۱۸ میلیون تن به ظرفیت گندله و ۱۰ میلیون تن به ظرفیت کنسانتره کشور اضافه می‌شود.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی در کشور افزود: با بهره برداری از آهن اسفنجی مجتمع فولادی اردکان ظرفیت آهن اسنفجی کشور افزون بر ۳۶ میلیون تن رسید.