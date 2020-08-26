۸۴۰۰ دانش آموز و دانشجوی جدید تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرسول شیخی زاده صبح امروز در مراسم نمادین مانور بازگشایی مدارس و طرح پویش هم کلاسی مهربان که در دبیرستان دخترانه نامدار مرادی سنندج برگزار شد، اظهار داشت: پیش بینی می‌شود تعداد دانش آموزان تا اول مهر ماه به ۱۵ هزار نفر و تعداد دانشجویان نیازمند نیز به هزار و ۵۰۰ نفر برسد.

وی افزود: با توجه به شرایط خاصی که از اسفند ماه سال گذشته کشور را در بر گرفت و نیاز به کمک برای حمایت آسیب دیدگان از کرونا داشتیم مردم و مسئولان به خوبی وارد عرصه شدند.

مدیرکل کمیته امداد کردستان ادامه داد: در این مدت کمک‌های فراوانی شد به مجموعه کمیته امداد و در مقایسه با سایر استان‌ها مردم کردستان سنگ تمام گذاشتند.

شیخی زاده یادآور شد: تنها راه مقابله با این ویروس رعایت بهداشت فردی و اجتماعی است و باید از فناوری‌های نو نیز در این فرآیند استفاده کنیم تا در بازگشایی مجدد مدارس دانش آموزان دچار آسیب نشوند.

وی بیان کرد: امروز نیاز دانش آموزان فراتر از لوازم التحریر است و باید با استفاده از تکنولوژی‌های جدید سال تحصیلی جدید را آغاز کنند و به همین منظور باید همه وارد عمل شویم تا بتوانیم نیاز آنان را برآورده کنیم.

مدیرکل کمیته امداد کردستان گفت: با همدلی خیرین استان، خارج از استان و مسئولان باید تلاش کنیم نیازهای دانش آموزان نسبت به فناوری‌های جدید مانند گوشی هوشمند را فراهم کنیم.

شیخی زاده اظهار کرد: ما نیز به عنوان یک نهاد حمایتی وظیفه داریم نسبت به تحقق عدالت آموزشی به دانش آموزان کم بضاعت کمک کنیم و نیاز است با همدلی و هم افزایی با مردم و خیرین تا پیش از شروع سال تحصیلی این کار را تحقق بخشیم.

وی افزود: به واسطه برنامه ریزی انجام گرفته و با وجود تمام مشکلات اقتصادی که در جامعه با آن مواجه بوده‌ایم امروز هیچ خانواده نیازمندی نیست که تحت حمایت یک نهاد دولتی و یا خصوصی نباشد.

مدیرکل کمیته امداد کردستان ادامه داد: در دو سال گذشته میزان خانواده‌های نیازمند به شدت افزایش یافته اما توانسته‌ایم آنها را زیر پوشش قرار دهیم و هر خانواده‌ای که تاکنون بدون حمایت بوده از آنها عذرخواهی کرده و آنها را تحت حمایت خود قرار خواهیم داد.

شیخی زاده یادآور شد: مردم به واسطه اعتمادسازی که در چند سال گذشته انجام شده کمک‌های خود را در اختیار این نهاد قرار می‌دهند و ما نیز در کمال امانت داری این کمک‌ها را به دست نیازمندان واقعی می‌رسانیم.