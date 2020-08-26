به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی صبح امروز در جریان دیدار با رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، گفت: توجه به موضوع مهارت آموزی در جامعه یکی از نیازهای لازم و ضروری است توجه به موضوع مهارت آموزی در جامعه یکی از نیازهای لازم و ضروری است.
وی ضمن اشاره به لزوم توسعه فعالیتهای مهارتآموزی و توجه به مسئله آموزشهای فنی و حرفهای، عنوان کرد: در کنار آموزشهای نظری و آکادمیک باید به آموزشهای مهارتی نیز توجه ویژه ای شود.
نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: متاسفانه بحث مدرک گرایی به عنوان فرهنگ غالب جامعه مبدل شده است که لازم است با ایجاد نهضت مهارت افزایی مهارت آموزی را به عنوان یک فرهنگ ارزشمند در جامعه تبدیل کنیم.
وی یادآور شد: فارغ التحصیلان دانشگاهی با فراگیری آموزشهای مهارتی و تبدیل به نیروی متخصص و کارآمد میتوانند سریعتر جذب بازار کار شوند.
آیت الله حسینی شاهرودی یادآور شد: برای مجموعه مدیریتی استان آموزشهای مهارتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که تلاش میکنیم این آموزشها در سطح استان روزبهروز توسعه یابد.
وی ضمن تاکید بر لزوم توجه به موضوع مهارت آموزی در استان کردستان، یادآور شد: با توجه به نیاز جدی این استان به مسئله ایجاد فرصتهای جدید شغلی بنابراین توسعه و توجه به کار آموزی بهترین فرصت در راستای آماده کردن افراد برای حضور در بازار کار است.
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