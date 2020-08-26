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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۵۸

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان:

۱۵ شهریور زمان نهایی بازگشایی مدارس/حفظ بهداشت در اولویت است

۱۵ شهریور زمان نهایی بازگشایی مدارس/حفظ بهداشت در اولویت است

سنندج - مدیرکل آموزش و پرورش کردستان گفت: تمامی مدارس استان روز ۱۵ شهریور ماه جاری با حفظ دستورالعمل‌های بهداشتی بازگشایی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر, رشید قربانی صبح امروز در مراسم نمادین مانور بازگشایی مدارس و طرح پویش هم کلاسی مهربان که در دبیرستان دخترانه نامدار مرادی سنندج برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت استان از لحاظ شیوع ویروس کرونا زرد است و به همین منظور تمامی مدارس شهری به‌صورت نوبتی بازگشایی و مدارس روستایی نیز با توجه به سفید بودن وضعیت روستاها به طور کامل باز می‌شوند.

وی افزود: برنامه نوبتی شدن مدارس از هم اکنون تدوین شده و در مدارس ابتدایی ممکن است در طول هفته ۲ روز و در مدارس متوسطه سه روز در هفته دانش آموزان در مدارس حضور یابند و بقیه فعالیت‌های آموزشی از طریق فضای مجازی انجام می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان ادامه داد: فضای مجازی تنها می‌تواند بخشی از مشکلات درسی دانش آموزان را مرتفع کند و نیاز است حتماً حضور فیزیکی دانش آموزان در مدارس را پیگیری کنیم.

قربانی با تاکید بر اینکه نیاز است دانش‌آموزان و فرهنگیان برای حضور در مدارس تمامی نکات بهداشتی و دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند، یادآور شد: همچنین نیاز است فرهنگیان نیز نسبت به سال‌های گذشته فعالیت بیشتری در بحث آموزش داشته باشند و در فضای مجازی برنامه‌های آموزشی خود را طراحی کنند.

وی به پویش هم کلاسی مهربان اشاره کرد و افزود: ممکن است همه دانش آموزان با توجه به مشکلات اقتصادی که خانواده‌های آنان دارند از وسایلی مانند گوشی هوشمند و تبلت برخوردار نباشند که با توجه به نیاز برای حضور در فضای مجازی برای دریافت آموزش از راه دور این وسیله برای آنان تعبیه شود.

کد مطلب 5008885

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