شهر سالرزبورگ اتریش و ارومیه خواهرخوانده شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهریاری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص سفر سفیر اتریش در ایران به آذربایجان‌غربی به ظرفیت‌های فرهنگی استان به‌ویژه در تنوع اقدام و مذاهب اشاره کرد و افزود: زندگی زیبای اقوام در این سرزمین این ظرفیت را داراست تا برای تقویت مناسبات فرهنگی با کشور اتریش به عنوان قطب فرهنگی اروپا، دو شهر سالرزبورگ و ارومیه خواهر خوانده شوند.

وی با اشاره ویژگی‌های مشترک اتریش و آذربایجان‌غربی در کشاورزی ارگانیک، صنایع تبدیلی و گردشگری خواستاری همکاری مشترک در این زمینه‌ها شد و گفت: آمادگی داریم تا ضمن صادرات محصولات کشاورزی به اتریش از گردشگران این کشور در جاذبه‌های تاریخی و طبیعی استان میزبانی کنیم.

استاندار آذربایجان‌غربی به سیاست‌های کینه‌توز آمریکا و برخی متحدانش در قبال ایران اشاره و عنوان کرد: در شرایط سخت اقتصادی که توسط آمریکا از طریق تحریم بر ایران حاکم شده به‌طور قطع همکاری کشورهای دوست با ایران همواره در اذهان مردم ایران خواهد ماند.

وی با اشاره توانمندی‌های اتریش در حوزه‌های مختلف خواستار همراهی و سرمایه‌گذاری مشترک این کشور در توسعه پیست اسکی ارومیه، بازیافت زباله و خط اتوبوس برقی ارومیه شد.

سفیر اتریش به منظور بررسی راه‌های تقویت تبادلات اقتصادی و فرهنگی به آذربایجان غربی سفر کرده است.

دیدار با فعالان اقتصادی، استاندار آذربایجان‌غربی و شهردار ارومیه به همراه بازدید از بخش‌های اقتصادی استان از مهم‌ترین برنامه‌های این سفر بود.