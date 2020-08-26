رویداد ملی حمایت از «صنایع روستا دوست» در گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اهرابی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ایجاد اشتغال و درآمد پایدار در راستای حفظ کرامت و توانمندسازی مددجویان در اولویت است، اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در اشتغالزایی روستایی، تنوع و بازدهی پایین طرح‌های تولیدی در این مناطق است.

وی با بیان اینکه به همین منظور کمیته امداد در سال جهش تولید رویداد ملی «صنایع روستادوست» را برگزار می‌کند، گفت: شناسایی فرصت‌های جدید و نوآورانه اشتغال در مناطق روستایی از اهداف این طرح است.

مدیر کل کمیته امداد گیلان ادامه داد: تقویت بهره وری در تولید و توسعه اشتغال در مناطق روستایی و محروم و نیز حمایت از مخترعین، صاحبان ایده‌های صنعتی نوآورانه، شرکت‌های دانش بنیان و سایر فعالان این عرصه از دیگر اهداف این طرح می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: همه محصولات نوآورانه، دارای فن ساده و قابل پشتیبانی در روستا و اجرای طرح‌هایی که در مقیاس کوچک روستایی مقرون به صرفه باشد، شامل این رویداد می‌شوند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان، با اشاره به نحوه شرکت در این رویداد، تصریح کرد: صاحبان محصولات یا ایده‌های صنعتی با ویژگی‌های صنعت روستادوست می‌توانند طرح خود در سامانه رویداد به آدرس www.emdad.ir ثبت کنند.

اهرابی افزود: تسهیلات قرض الحسنه برای طرح‌های منتخب، سرمایه گذاری توسط کمیته امداد یا سایر شتاب دهنده‌های حاضر در نمایشگاه و امکان اجرای پایلوتی طرح از دیگر مزایایی است.