بارندگی ها در خراسان جنوبی خسارت جانی نداشت/آبگیری برخی سدها

ابوالحسن میرجلیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی های اخیر بیان کرد: طی این بارندگی ها با کمک نیروهای امدادی و عملیاتی به ۳۴۰ نفر امدادرسانی شد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه بارندگی های ۴۸ ساعت گذشته خسارت جانی به دنبال نداشته است، افزود: با تلاش نیروهای امدادی ۱۸ نفر از مرگ حتمی نجات پیدا کردند.

میرجلیلی ادامه داد: همچنین بارندگی ها به برخی از راه های روستایی، شریان های حیاتی، باغات و مزارع خسارت هایی وارد کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه برخی از بندهای خاکی استان آبگیری شده است، گفت: میزان بارندگی ها در برخی نقاط استان از ۴۵ میلیمتر فراتر رفت.