  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۵ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۳۰

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی: 

بارندگی ها در خراسان جنوبی خسارت جانی نداشت/آبگیری برخی سدها

بارندگی ها در خراسان جنوبی خسارت جانی نداشت/آبگیری برخی سدها

بیرجند- مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: خوشبختانه علیرغم حجم بارش ها در ۴۸ ساعت گذشته، شاهد خسارت جانی نبوده ایم.

ابوالحسن میرجلیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی های اخیر بیان کرد: طی این بارندگی ها با کمک نیروهای امدادی و عملیاتی به ۳۴۰ نفر امدادرسانی شد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه بارندگی های ۴۸ ساعت گذشته خسارت جانی به دنبال نداشته است، افزود: با تلاش نیروهای امدادی ۱۸ نفر از مرگ حتمی نجات پیدا کردند.

میرجلیلی ادامه داد: همچنین بارندگی ها به برخی از راه های روستایی، شریان های حیاتی، باغات و مزارع خسارت هایی وارد کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه برخی از بندهای خاکی استان آبگیری شده است، گفت: میزان بارندگی ها در برخی نقاط استان از ۴۵ میلیمتر فراتر رفت.

کد مطلب 5008897

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها