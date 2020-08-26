۱۴۱ طرح برق رسانی در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دادگر صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه روشنایی نوار مرزی ماهیرود که با حضور استاندار برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۰۰ درصد نقاط شهری خراسان جنوبی برق دارند.

وی افزود: با بهره برداری از طرح‌های هفته دولت، شاخص بهره مندی نقاط روستایی استان نیز به ۹۹.۹ درصد می رسد که دو دهم درصد بیشتر از میانگین کشوری است.

دادگر با اشاره به افتتاح پروژه روشنایی نوار مرزی ماهیرود در سربیشه، نیز بیان داشت: این پروژه با اعتبار ۱۹ میلیارد و ۱۷۴ میلیون تومان اجرایی شده است.

وی همچنین متذکر شد: برای اجرای ۱۴۱ پروژه برق در استان ۳۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

دادگر به احداث شبکه و خط انتقال برق از پست فوق توزیع درح به ماهیرود به طول ۵۰ کیلومتر اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح امکان تأمین برق در نوار مرزی ماهیرود و همچنین صادرات برق به کشور افغانستان در صورت تقاضای این کشور، فراهم شده است.

وی اجرای ۵۲ کیلومتر شبکه‌های فشار متوسط، ۹۸ کیلومتر شبکه‌های فشار ضعیف، نصب و تقویت ۹۲ دستگاه پست توزیع هوایی، ۷۸ طرح تأمین برق شهری و روستایی، ۴۷ طرح اصلاح شبکه، ۱۴ طرح روشنایی معابر و ۲ طرح برق رسانی به روستاهای فاقد برق را از دیگر پروزه های قابل افتتاح در هفته دولت برشمرد.