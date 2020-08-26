قیمت دلار به ۲۲۶۰۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۶۸۰۰ تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز چهارشنبه ۵ شهریورماه در صرافیهای بانکی برای خرید ۲۲۵۵۰ تومان و برای فروش ۲۲۶۰۰ تومان است.
همچنین قیمت هر اسکناس یورو برای خرید ۲۶۷۵۰ تومان و برای فروش ۲۶۸۰۰ تومان است.
قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز چهارشنبه ۵ شهریورماه در صرافیهای بانکی برای خرید ۲۲۵۵۰ تومان و برای فروش ۲۲۶۰۰ تومان است.
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز چهارشنبه ۵ شهریورماه در صرافیهای بانکی برای خرید ۲۲۵۵۰ تومان و برای فروش ۲۲۶۰۰ تومان است.
همچنین قیمت هر اسکناس یورو برای خرید ۲۶۷۵۰ تومان و برای فروش ۲۶۸۰۰ تومان است.
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