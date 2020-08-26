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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۲۳

در صرافی‌های بانکی؛

قیمت دلار به ۲۲۶۰۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۶۸۰۰ تومان

قیمت دلار به ۲۲۶۰۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۶۸۰۰ تومان

قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز چهارشنبه ۵ شهریورماه در صرافی‌های بانکی برای خرید ۲۲۵۵۰ تومان و برای فروش ۲۲۶۰۰ تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز چهارشنبه ۵ شهریورماه در صرافی‌های بانکی برای خرید ۲۲۵۵۰ تومان و برای فروش ۲۲۶۰۰ تومان است.

همچنین قیمت هر اسکناس یورو برای خرید ۲۶۷۵۰ تومان و برای فروش ۲۶۸۰۰ تومان است.

کد مطلب 5008935

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