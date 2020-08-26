۱۸۵ هکتار از اراضی ملی در تاکستان رفع تصرف شد

حسین رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نیمه اول سال جاری برای رفع تصرف اراضی ملی اقدام جدی شده است و توانسته ایم گام‌های خوبی در این زمینه برداریم.

وی بیان کرد: عملیات رفع تصرف اراضی ملی با جدیت ادامه دارد تا ضمن صیانت از بیت المال بتوانیم از سرمایه‌های کشور حفاظت کنیم.

رجبی یادآور شد: در نیمه اول سال جاری میزان بیش از ۱۸۵ هکتار از اراضی ملی در منطقه تاکستان رفع تصرف شده که ارزش آن بالغ بر ۳۷ میلیارد ریال است.

دادستان عمومی و انقلاب تاکستان تصریح کرد: اراضی مورد تصرف شناسایی شده در سال جاری هم بیش از ۱۲۰ هکتار است که به زودی رفع تصرف خواهد شد.

وی گفت: اراضی ملی بخشی از اموال عمومی و متعلق به همه مردم است لذا پدیده تصرف عدوانی اراضی ملی و منابع طبیعی با جدیت از سوی دستگاه قضائی پیگیری می‌شود که برخورد قانونی با سودجویان و متعرضان هم با قاطعیت صورت خواهد گرفت.