به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «ریاض المالکی» وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین سخنانی را در خصوص موضع اخیر مقامات سودان در قبال درخواست ایالات متحده آمریکا از آنها، مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: سودان با درخواست وزیر خارجه آمریکا برای عادی سازی روابط خود با اسرائیل مخالفت کرد و این موضع، ستودنی است.

المالکی در ادامه یادآور شد: موضع سودان در قبال مقام آمریکایی برادرانه و تاریخی قلمداد می‌شود. سودان تحت تأثیر فشارهای آمریکا قرار نگرفت.

«عبدالله حمدوک» نخست وزیر سودان اخیراً در جریان دیدار با «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا ضمن درخواست برای حذف نام سودان از لیست کشورهای حامی تروریسم، اعلام کرد که واشنگتن نباید این مسأله را به عادی سازی روابط خارطوم با تل آویو مرتبط سازد.