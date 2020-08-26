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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۴۲

بذرپاش:

«حسینیان» فصل نوینی در ثبت تاریخ انقلاب اسلامی رقم زد

«حسینیان» فصل نوینی در ثبت تاریخ انقلاب اسلامی رقم زد

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به سابقه ریاست «روح‌الله حسینیان» در مرکز اسناد انقلاب اسلامی،نوشت: او در مرکز اسناد انقلاب اسلامی فصل نوینی در ثبت تاریخ انقلاب اسلامی رقم زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش در صفحه شخصی خود با اشاره به درگذشت روح‌الله حسینیان نوشت: آقای ⁧‫حسینیان‬⁩ را از سال ۸۴ شناختم و با ایشان مانوس بودم، در مجلس نهم از نزدیک هم ۴ سال توفیق همکاری نزدیک داشتم؛ ‏دلسوزی عمیق برای نظام و انقلاب، شجاعت در مواضع انقلابی، آزادگی و حُریت در منش، تواضع در رفتار را بارها در ایشان دیدم.

وی با بیان اینکه اطلاعاتش درباره تاریخ انقلاب و رجال انقلاب کم نظیر بود،نوشت: در مرکز اسناد انقلاب اسلامی فصل نوینی در ثبت تاریخ انقلاب اسلامی رقم زد.

رئیس دیوان محاسبات در ادامه مطلب خود آورده است: اطلاعاتش از مواضع بسیاری از سیاستمداران و رجال سیاسی به ایشان برجستگی خاصی بخشیده بود که هر کسی نتواند در مقابلش ادعای خاص و عجیبی داشته باشد.

بذرپاش با اشاره به اینکه محل رجوع و مشاور امین و دلسوزی بود برای کسی که از ایشان طلب مشورت می‌کرد، تاکید کرد: واقعا جایش خالی خواهد بود و در این کشور مثل ایشانی کمتر یافت می‌شود و خیلی زود خیلی‌ها حتی کسانی که به ایشان ظلم کردند، برایش دلتنگ می‌شوند.‏خداحافظ آقا روح الله دوست داشتنی.

کد مطلب 5008958

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