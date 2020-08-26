«حسینیان» فصل نوینی در ثبت تاریخ انقلاب اسلامی رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش در صفحه شخصی خود با اشاره به درگذشت روح‌الله حسینیان نوشت: آقای ⁧‫حسینیان‬⁩ را از سال ۸۴ شناختم و با ایشان مانوس بودم، در مجلس نهم از نزدیک هم ۴ سال توفیق همکاری نزدیک داشتم؛ ‏دلسوزی عمیق برای نظام و انقلاب، شجاعت در مواضع انقلابی، آزادگی و حُریت در منش، تواضع در رفتار را بارها در ایشان دیدم.

وی با بیان اینکه اطلاعاتش درباره تاریخ انقلاب و رجال انقلاب کم نظیر بود،نوشت: در مرکز اسناد انقلاب اسلامی فصل نوینی در ثبت تاریخ انقلاب اسلامی رقم زد.

رئیس دیوان محاسبات در ادامه مطلب خود آورده است: اطلاعاتش از مواضع بسیاری از سیاستمداران و رجال سیاسی به ایشان برجستگی خاصی بخشیده بود که هر کسی نتواند در مقابلش ادعای خاص و عجیبی داشته باشد.

بذرپاش با اشاره به اینکه محل رجوع و مشاور امین و دلسوزی بود برای کسی که از ایشان طلب مشورت می‌کرد، تاکید کرد: واقعا جایش خالی خواهد بود و در این کشور مثل ایشانی کمتر یافت می‌شود و خیلی زود خیلی‌ها حتی کسانی که به ایشان ظلم کردند، برایش دلتنگ می‌شوند.‏خداحافظ آقا روح الله دوست داشتنی.