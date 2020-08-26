به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای مرداد ماه ۹۹ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

نرخ تورم کل کشور در مرداد ماه ١٣٩٩ برابر ٢۵.٨ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٢٣.۴ درصد برای دهک اول تا ٢٨.٨ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٢١.۶ درصد برای دهک اول تا ٢٢.٣ درصد برای دهک نهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢۵.٢ درصد برای دهک اول تا ٣٠.۶ درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی دهک‌ها

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۵.۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۴.٧ درصد) ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.