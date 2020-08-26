به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پاکمهر صبح امروز در نشست شورای جهادی بجنورد که در محل سپاه این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: ساده زیستی و تلاش برای خدمت به مردم را باید از شهدای دولت یعنی شهید رجایی و شهید باهنر آموخت زیرا آنان شیفتگان خدمت به مردم بودند نه تشنگان قدرت.

نماینده مردم شهرستان بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با مطالعه سیر تاریخی زندگانی شهید رجایی متوجه می‌شویم که ایشان از زمانی که دست فروشی می‌کردند و تا زمان ریاست جمهوری تغییری در رفتار و اخلاقیات نداشته و مناصب قدرت را برای خدمت به مردم انتخاب نمودند.

وی افزود: شهید رجایی ریاست جمهوری را میز خدمت می‌دانست نه قدرت و این دو شهید هفته دولت از جنس مردم بوده و برای مردم خدمت کردند.

پاکمهر تصریح کرد: گروه‌های جهادی پیشگامان عرصه خدمت به مردم هستند و دستگاه‌های دولتی با همکاری این گروه‌های جهادی می‌توانند گره‌ای از کار مردم باز نمایند.

نایب رئیس فراکسیون محرومیت زدایی در مجلس شورای اسلامی مشکل اصلی کشور را عدم مدیریت دانست و اضافه کرد: تحریم‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و غیره ۳۰ درصد در مشکلات کشور نقش اساسی دارد و ۷۰ درصد دیگر نبود مدیران انقلابی، دلسوز و کارآمد در عرصه مدیریت مسائل کشور است و در اصل ما خود تحریمی داریم تا دیگر تحریمی.

وی از تلاش‌های گروه‌های جهادی و سپاه شهرستان بجنورد در رزمایش همدلی، مواسات و کمک مومنانه که از نیمه شعبان آغاز و هنوز ادامه دارد تقدیر و تشکر داشت و بیان کرد: یکی از وظایف مهم مجلس شورای اسلامی و فراکسیون محرومیت زدایی، ایجاد ساز و کار قانونی برای فعالیت سازمان یافته گروه‌های جهادی در سطح کشور است که با جلساتی که در این فراکسیون با نهادهای مربوطه در سطح کشور انجام شده در آینده نزدیک ساز کار لازم تدبیر خواهد شد.