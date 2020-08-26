۱۲۰ هزار تن گندم در مازندران ذخیره سازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی وفایی نژاد صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه ذخیره استراتژیک گندم در استان بیش از ۱۲۰ هزار تن است که ذخیره سه ماه را کفاف میدهد، افزود: این میزان در انبار سیلوهای بخش خصوصی و دولتی در استان ذخیره سازی شده است.
وی با تاکید بر کیفی سازی گندم، یادآور شد: بیش از ۹۰ درصد مصرف نان در استان بربری است از این رو باید نسبت به کیفی سازی تولیدات گندم اقدام کرد.
وی با بیان اینکه باید از گندمهای مرغوب در استان استفاده کرد، اظهار داشت: تأمین گندم مرغوب از استانهای هدف ماند گلستان، فارس و خوزستان جزو برنامهها است.
وفایی نژاد با عنوان اینکه سالانه حدود ۴۰۰ هزار تن گندم در استان مصرف میشود، گفت: باید بیش از ۳۰۰ هزار تن گندم از سایر استانها و یا از طریق واردات تأمین کنیم.
سرپرست غله و خدمات بازرگانی یادآور شد: گندم باید دارای گلتون بالا باشد و آثار جوانبی آن برای بهداشت جامعه مدنظر قرار گیرد و همه تلاش میکردند از استانهایی که دارای گندم باکیفیت و مرغوب هستند، تأمین شود.
وفایی شمار نانواییهای استان را بیش از پنج هزار واحد اعلام کرد و گفت: خوشبختانه نهضت سیلوسازی در استان محقق شد و رشد قابل ملاحظهای را در این بخش داشتیم.
وی با عنوان اینکه مازندران جزو استانهای سرآمد در بخش سیلوسازی و داشتن انبارهای مکانیزه است، یادآور شد: یک سیلوی دولتی با ظرفیت ۱۰۳ هزار تن در مازندران وجود دارد و در بخش زیرساختها ضعیف هستیم.
سرپرست غله و خدمات بازرگانی مازندران با اظهار اینکه نظارت بیشتری بر کارخانجات استان باید صورت گیرد تا در تخلیط گندم توجه بیشتری داشته باشند، افزود: مصرف و تخلیط گندم باید دقت بیشتری صورت گیرد.
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