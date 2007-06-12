مایورکا رئال مادرید را به بی احترامی به این تیم متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو اسپورت، تیم رئال مادرید پس از اینکه نیستلروی در بازی با رئال زاراگوزا گل تساوی را برای این تیم به ثمر رساند و با توجه به تساوی بارسلونا، کافی است با پیروزی در بازی با رئال مایورکا جام قهرمانی را بالای سر ببرد. البته مسئولان رئال مایورکا ، شادمانی رئالی ها را زیر سوال برده اند و عنوان کرده اند این تیم را در بازی آخر با مشکل مواجه می سازند.

" گی یرمو پریه را" هافبک آرژانتینی مایورکا به مارکا گفت: آنها تیم ما را دست کم گرفته اند. نه تنها بازیکنان بلکه رسانه های محلی هم پیشاپیش جشن قهرمانی به راه انداخته اند. به نظر من آنها به تیم ما بی احترامی می کنند.

این درحالی است که مسی هم پرداخت پاداش به مایورکا از سوی بارسا در صورت غلبه بر تیم رئال مادرید را حرکتی صحیح توصیف و از آن دفاع کرده است.