دولت در حال تهیه سند توسعه بخش تعاون است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره تمهیدات این وزارتخانه برای توسعه بخش تعاون، گفت: تاسیس مراکز نوآوری برای حمایت از تعاونی های نوبنیاد در سطح کشور در دستور کار است که معمولا جوانان فرهیخته این مراکز را تشکیل می دهند.

وی بیان کرد: همچنین تلاش شده تا با روش های جدید تامین مالی خرد به شکل تضمین شده و از طریق صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاونی در دستور کار قرار گیرد تا بتواند روند تامین مالی طرح ها و پروژه هایی را که جوانان معمولا با آن به یک تولید اولیه ای می رسند، تسهیل کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: همچنین با کمک صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق ضمانت سرمایه گذاری های خرد تعاونی تلاش شده تا با جلب سرمایه های خرد، به شکل تضمین شده اصل سرمایه امکان تامین مالی برای فعالیت های تعاونی در کشور گسترش یابد.

شریعتمداری اظهار داشت: علاوه بر این منابع بانک توسعه تعاون و امکانات صندوق کارآفرینی امید با نرخ های ترجیحی در اختیار تعاونی هایی که در مناطق مرزی و محروم مشغول فعالیت هستند، قرار گرفته است.

وی گفت: همچنین سند توسعه بخش تعاون که ۲۲ بند اساسی دارد، در دست رسیدگی جدی دولت است تا بر اساس آن دستگاه های اجرایی ماموریت های خود را در حوزه توسعه بخش تعاون انجام دهند.