سرمربی تیم ملی والیبال باید قبل از شروع لیگ برتر انتخاب شود

بهنام محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه هیئت رئیسه فدراسیون گفت: قرار بر این است میرفخرایی به عنوان سخنگو مصوبات را اعلام کند.
وی ادامه داد: در این جلسه آرمان تیم ملی قرارگیری در بین ۴ تیم برتر المپیک تعریف شد. انتخاب سرمربی تیم ملی باید بر اساس اهداف باشد برای مثال اگر قرار است تیم ملی در بین ۷ تیم قرار بگیرد مربی در سطح پائین نیز می تواند این نتیجه را کسب کند.
عضو هیئت رئیسه فدراسیون والیبال تاکید کرد: تا ۲۰ روز آینده جلسه بعدی هیئت رئیسه برگزار خواهد شد. باید گزینه های روی میز را بیاوریم تا در مورد آنها بررسی های لازم صورت گیرد. در حال حاضر سیاست فدراسیون قرارگیری در بین ۴ تیم است.
وی در پاسخ به این سئوال که نباید هر چه سریعتر سرمربی انتخاب شود تا بازیهای لیگ رصد شود گفت: قطعا باید تا یک ماه آینده تصمیم گیری لازم صورت گیرد تا مسابقات لیگ توسط سرمربی تحت کنترل قرار گیرد و بتواند بازیکنان مد نظر را انتخاب کند.
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