ارائه بسته خدمات پایه دندانپزشکی به مردم

به گزارش خبرگزاری ، دکتر سید موید علویان امروز در مراسم آغاز به کار چهل و هفتمین کنگره علمی انجمن دندانپزشکی ایران گفت: بر اساس تکلیف مجلس شورای اسلامی به دو وزارتخانه بهداشت و رفاه ، بسته های خدمات پایه دندانپزشکی با هدف تکمیل خدمات درمانی وافزایش تنوع خدمات به هموطنان ارائه خواهد شد .

وی با اشاره به این که نگاه معاونت سلامت وزارت بهداشت به خدمات دندانپزشکی لوکس نیست، گفت : این معاونت تاکنون تلاش هایی را در جهت جذب منابع مالی انجام داده وهمکاری های خود را با نهادهایی همچون وزارت آموزش و پرورش ، سازمان بهزیستی و ... در زمینه خدمات پیشگیری انجام داده است .

علویان گفت : وزارت بهداشت با سطح بندی خدمات در سه سطح 1و2و3 سعی در ارتقای ارایه خدمات دهان و دندان داشته و به زودی شاهد انتشار جزئیات در این سطح بندی خواهیم بود که مساله هزینه ها و برنامه ها نیز در این گزارش منتشر می شود.

وی با تاکید بر لزوم همکاری انجمن های دندانپزشکی به منظور گسترش امر فرهنگ سازی گفت: توجه به مسایل جامعه و آموزش های عمومی و فرهنگ سازی اقدامی است که می بایست در سطوح مختلف جامعه صورت پذیرد .

شایان ذکر است، چهل و هفتمین کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران که از روز سه شنبه 22 خرداد ماه در محل اجلاس سران کشورهای اسلامی گشایش یافت تا روز جمعه 25 خرداد ماه به کار خود ادامه می دهد.