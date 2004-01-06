فرماندهي پليس انتظامي مستقر در فرودگاه براي خدمات رساني به زائران اعلام آمادگي كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، فرماندهي پليس انتظامي مستقر در فرودگاههاي كشور با اعلام طرح روانسازي، كنترل جمعيت و ايجاد تسهيلات تردد و ترافيكي زائران خانه خداد و همچنين حفاظت از اموال و هدايت مسافران و بدرقه كنندگان آمادگي خود در اين زمينه را اعلام داشت.

بر اساس اين گزارش، پليس فرودگاههاي كشور به منظور رفاه حال مسافران و پيشگيري از فعاليت هاي افراد سودجو و فرصت طلب با تشكيل اكيپ هاي ويژه اي از عوامل مجرب آگاهي، اطلاعات و مبارزه با مواد مخدر در كنار گشت هاي علني و توسعه گشت هاي انتظامي خدمت به مردم را تقويت نموده و استمرار بخشيده است.

گزارش تاكيد مي كند: زائران و بدرقه كنندگان با مشاهده هرگونه سوء رفتار از سوي مجرمان، ضمن رعايت هشدارهاي پليسي و انتظامي مراتب را به تهران به شماره تلفن 6025390 و تلفن داخلي فرودگاه به شماره 2697 و در فرودگاههاي ديگر كشور با تلفن مركز پليس فرودگاه تماس حاصل كنند.

همچنين نيروهاي پليس در صورت مشاهده اشياء ممنوعه و بخصوص مواد مخدر از اعزام آن دسته افرادي كه اقدام به انجام عمل خلاف قانون كرده اند، به عربستان سعودي جلوگيري خواهد كرد و نظر به اينكه در كشور عربستان نگهداري و حمل و نقل مواد مخدر قوانين خاص خود را داشته و متخلفان به اشد مجازات مي رسند در نتيجه وجود اين مسئله موجب آزار و اذيت ديگر زائران و به تاخير افتادن پروازهاي ديگران مي شود.

گفتني است، زائرين مي بايست تا حد امكان از پارك اتومبيل ها در مكانهاي نامطمئن، گذاشتن اشياء گران قيمت داخل اتومبيل، سپردن وسايل به افراد ناشناس، حمل داروهاي روانگردان و مراجعه به صرافي هاي غير مجاز براي تعويض وتبديل پول بپرهيزند.