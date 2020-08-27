به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در سخنان مطبوعاتی امروز خود اعلام کرد که عادی سازی روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی به مثابه خنجری به شمار می رود که به پشت ملت فلسطین وارد آمده است.

وی در ادامه افزود: این توافقنامه در سایه یک ائتلاف منطقه ای به سرکردگی اسرائیل انجام شده است.

هنیه بیان کرد: دردناک است که می بینیم برخی کشورهای عربی با طرح آمریکایی معامله قرن برای نابود آرمان فلسطین و کنار زدن ملت فلسطین از معادلات، همراهی می کنند.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس گفت: ما نسبت به اینکه این عادی سازی روابط تبدیل به فتح بابی برای امضای توافقنامه های بیشتر میان اسرائیل و کشورهای عرب شود هشدار می دهیم.

وی ادامه داد: این توافقنامه مانع اجرای یهودی سازی قدس اشغالی و الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی نشده است.