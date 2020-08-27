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۶ شهریور ۱۳۹۹، ۱۸:۳۰

«اسماعیل هنیه»:

امارات با عادی سازی روابط از پشت به فلسطینی‌ها خنجر زد

امارات با عادی سازی روابط از پشت به فلسطینی‌ها خنجر زد

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد که امارات با عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی از پشت به ملت فلسطین خنجر زد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در سخنان مطبوعاتی امروز خود اعلام کرد که عادی سازی روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی به مثابه خنجری به شمار می رود که به پشت ملت فلسطین وارد آمده است.

وی در ادامه افزود: این توافقنامه در سایه یک ائتلاف منطقه ای به سرکردگی اسرائیل انجام شده است.

هنیه بیان کرد: دردناک است که می بینیم برخی کشورهای عربی با طرح آمریکایی معامله قرن برای نابود آرمان فلسطین و کنار زدن ملت فلسطین از معادلات، همراهی می کنند.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس گفت: ما نسبت به اینکه این عادی سازی روابط تبدیل به فتح بابی برای امضای توافقنامه های بیشتر میان اسرائیل و کشورهای عرب شود هشدار می دهیم.

وی ادامه داد: این توافقنامه مانع اجرای یهودی سازی قدس اشغالی و الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی نشده است.

کد مطلب 5010163
فاطمه صالحی

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