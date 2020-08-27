تجهیز ۱۹ باب خانه ورزش روستایی در شهرستان گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، رسول باروتی عصر پنجشنبه در حاشیه ارسال سومین کاروان تجهیزات ورزشی به روستاهای درب امام‌زاده ابراهیم سعیدآباد و رباط ملکی شهرستان گلپایگان اظهار داشت: روستاهای شهرستان گلپایگان پیش از سال ۹۸ فاقد خانه ورزشی روستایی بود و از سال گذشته تا کنون ۱۹ خانه ورزش روستایی به وسایل ورزشی تجهیز شد.

وی گفت: اعتبار تجهیزات هر خانه روستایی بیش از ۲۰ میلیون تومان از محل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان استان تأمین شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان گلپایگان با بیان اینکه خانه‌های ورزش روستایی توسط دهیاران تهیه می‌شود که ۵۰ میلیون تومان برای دهیاری هزینه در برداشته است، تاکید کرد: نوجوانان و جوانان روستایی استعدادهای خوبی در زمینه ورزش دارند که از آنها باید حمایت شود.

وی تصریح کرد: شهرستان گلپایگان دارای ۵۴ روستا است که برای ۳۶ روستا تأمین تجهیزات ورزشی مصوب شده است و پس از تکمیل این روستاها مابقی روستاها نیز به تجهیزات روستایی مجهز می‌شوند.

باروتی گفت: ۵۰ تخته تاتمی، میز تنیس، میز فوتبال دستی، میز شطرنج و صفحه دارت اقلام تجهیزات اهدایی برای خانه‌های روستایی است.