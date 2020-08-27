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۶ شهریور ۱۳۹۹، ۲۰:۱۳

رئیس اداره ورزش و جوانان گلپایگان:

تجهیز ۱۹ باب خانه ورزش روستایی در شهرستان گلپایگان

تجهیز ۱۹ باب خانه ورزش روستایی در شهرستان گلپایگان

گلپایگان- رئیس اداره ورزش و جوانان گلپایگان گفت: شهرستان گلپایگان دارای ۵۴ روستا است که از سال گذشته تا کنون ۱۹ باب خانه ورزش روستایی به تجهیزات ورزشی مجهز شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول باروتی عصر پنجشنبه در حاشیه ارسال سومین کاروان تجهیزات ورزشی به روستاهای درب امام‌زاده ابراهیم سعیدآباد و رباط ملکی شهرستان گلپایگان اظهار داشت: روستاهای شهرستان گلپایگان پیش از سال ۹۸ فاقد خانه ورزشی روستایی بود و از سال گذشته تا کنون ۱۹ خانه ورزش روستایی به وسایل ورزشی تجهیز شد.

وی گفت: اعتبار تجهیزات هر خانه روستایی بیش از ۲۰ میلیون تومان از محل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان استان تأمین شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان گلپایگان با بیان اینکه خانه‌های ورزش روستایی توسط دهیاران تهیه می‌شود که ۵۰ میلیون تومان برای دهیاری هزینه در برداشته است، تاکید کرد: نوجوانان و جوانان روستایی استعدادهای خوبی در زمینه ورزش دارند که از آنها باید حمایت شود.

وی تصریح کرد: شهرستان گلپایگان دارای ۵۴ روستا است که برای ۳۶ روستا تأمین تجهیزات ورزشی مصوب شده است و پس از تکمیل این روستاها مابقی روستاها نیز به تجهیزات روستایی مجهز می‌شوند.

باروتی گفت: ۵۰ تخته تاتمی، میز تنیس، میز فوتبال دستی، میز شطرنج و صفحه دارت اقلام تجهیزات اهدایی برای خانه‌های روستایی است.

 

کد مطلب 5010206

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