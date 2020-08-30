بزرگترین واردکننده نفت جهان به عربستان پشت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اویل‌پرایس، در ماه‌های اخیر بزرگترین صادرکننده نفت جهان، عربستان سعودی سهم بازار خود در چین را به آمریکا باخته است. بزرگترین واردکننده نفت جهان واردات نفت خود از آمریکا را تقویت کرده و واردات نفت از عربستان را کاهش داده است.

چین در ماه آوریل با بهره‌جویی از پایین آمدن شدید قیمت‌های نفت در واردات نفت خود رکود زد. در حالی که تاجران چینی سودجویانه به دنبال خرید ارزان‌ترین محموله‌های نفتی بودند، آنها در ماه آوریل متوجه وجود محموله‌های فوق‌ارزان نفت آمریکا شدند این محموله‌ها در ماه می بارگیری شدند، در ماه ژوئن به چین رسیدند و در آمار واردات ماه جولای تأثیر گذاشتند.

هرچند در ماه می و ژوئن واردات نفت خام چین از عربستان سعودی رکورد زده بود اما در ماه جولای تحت تأثیر توافق کاهش تولید اوپک پلاس و کم شدن موجودی نفت خاورمیانه این میزان کاهش یافت.

در ماه جولای صادرات نفت خام عربستان سعودی به چین ۲۳.۴ درصد کاهش یافت و به ۱.۲۶ میلیون بشکه در روز رسید. به این ترتیب عربستان از مقام خود به عنوان برترین تأمین‌کننده نفت چین خلع شد و پس از روسیه و عراق در رتبه سوم قرار گرفت.

در همین زمان واردات نفت چین از آمریکا ۱۳۹ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل جهش کرد و به ۸۶۴٫۲۰۰ بشکه در روز رسید. این میزان واردات آمریکا را به پنجمین تأمین‌کننده بزرگ نفت چین تبدیل کرد.

برای مقایسه باید گفت که عربستان سعودی در هر کدام از ماه‌های می و ژوئن ۲.۱۶ میلیون بشکه در روز نفت به چین صادر کرده بود.

داده‌ها نشان می‌دهد که عربستان سعودی سهم بازار خود در چین را نه تنها به آمریکا بلکه به برزیل هم باخته است.