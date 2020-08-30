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۹ شهریور ۱۳۹۹، ۱۵:۲۸

توسط هیئت انصار ولایت یزد انجام می شود؛

برگزاری زیارت ناحیه مقدسه و نماز شام غریبان در امامزاده سیدجعفر

برگزاری زیارت ناحیه مقدسه و نماز شام غریبان در امامزاده سیدجعفر

یزد ـ زیارت ناحیه مقدسه عصر عاشورا با برنامه ریزی و همت هیئت انصار ولایت در صحن امامزاده سید جعفر(ع) یزد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، زیارت ناحیه مقدسه عصر امروز از ساعت ۱۷ در فضای باز امامزاده سید جعفر محمد (ع) واقع در بلوار جمهوری برگزار می‌شود.

بعد از قرائت زیارت ناحیه مقدسه در عصر عاشورا، نماز شام غریبان امام حسین (ع) و شهدای کربلا به امامت آیت الله ناصری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد برگزار خواهد شد.

هیئت انصار ولایت یزد از مردم درخواست کرده تا مهر و کتاب دعا به همراه داشته باشند و با ماسک وارد مراسم شوند.

تدابیر لازم برای حفظ فاصله اجتماعی و رعایت موارد بهداشتی به منظور مقابله با شیوع کرونا در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 5011501

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