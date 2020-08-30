۶ نفر به آمار بیماران کرونایی در زنجان اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۶ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، گفت: در مجموع تاکنون تست کرونای سه هزار و ۲۲۷ نفر بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی مثبت اعلام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: در حال حاضر ۲۷۹ نفر به علت ابتلاء به ویروس کرونا در مراکز درمانی استان زنجان بستری شدند.

قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته یک نفر در استان زنجان بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا جان باخته است، گفت: در مجموع تاکنون ۴۳۱ نفر به علت ابتلاء به این ویروس در استان جان خود را از دست دادند.

وی افزود: از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز ۲ هزار و ۷۳۵ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شدند.

قزلباش گفت: تاکنون ۹ هزار و ۸۰۱ نفر به‌دلیل مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان نمونه‌برداری و بستری شدند.