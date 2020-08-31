۱۵۰ هکتار از اراضی ارتفاعات «خراسان مرز» دچار حریق شد

حسن عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی گزارش واصله مبنی بر آتش سوزی در ارتفاعات خراسان مرز، حد فاصل استان قزوین و گیلان که مساحت زیادی از محدوده آتش سوزی در استان گیلان واقع بوده توسط مأمورین یگان حفاظت محیط زیست اداره کل در محل حاضر و به همراه مأمورین یگان حفاظت محیط زیست استان گیلان و مأمورین یگان حفاظت منابع طبیعی استان قزوین و جوامع محلی نسبت به اطفا حریق اقدام کردند که میزان خسارت هنوز برآورد نشده اما مساحتی در حدود بیش از ۱۵۰ هکتار دچار حریق شده که تعداد زیادی از درختان ارس منطقه در ارتفاعات سوخته و از بین رفته است.

وی تصریح کرد: افراد حاضر در محل به مدت دو شبانه روز مشغول خاموش کردن آتش بودند که نیروهای مردمی از خراسان مرز در کنار همکاران منابع طبیعی، محیط زیست استان قزوین و استان گیلان حضور پررنگی در اطفا حریق داشتند و درمجموع مشارکت نیروهای مردمی نسبت به سال افزایش یافته است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین درباره آتش سوزی در شهرستان قزوین اظهار کرد: خوشبختانه آتش سوزی رخ داده در ارتفاعات خراسان مرز حد فاصل استان قزوین و گیلان به طور کامل مهار شده و تحقیقات در خصوص دلایل آتش سوزی را آغاز کرده‌اند.

عباس نژاد ادامه داد: اکنون نیروهای حفاظتی در منطقه مستقر هستند تا در صورت مشتعل شدن مجدد اقدامات لازم را انجام دهند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین در پایان گفت: ایجاد حریق و عبور آتش از مراتع و مزارع به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و با آتش افروزی‌های عمدی و غیرعمدی برخورد جدی صورت می‌گیرد و افراد خاطی به مراجع قضائی معرفی می‌شوند.

عباس نژاد با بیان اینکه در سال جاری نسبت به عوامل عمدی و غیرعمدی آتش سوزی‌ها برخورد جدی صورت می‌گیرد، گفت: نسبت به عوامل ایجاد آتش سوزی‌ها هیچ گونه گذشتی نخواهیم داشت و تمام افراد به مراجع قضائی معرفی می‌شوند.