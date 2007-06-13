سیمای شهری بوشهر آشفته و خسته است

مهندس شاهپور رجایی شامگاه سه شنبه در مراسم معارفه خود افزود: ساماندهی سیمای شهری و دفع بهداشتی و اصولی پسماندها، اولویت اصلی مدیریت جدید شهرداری بوشهر است که در این زمینه، استاندار بوشهر قول تخصیص اعتبارات خوبی را داده اند.

رجایی خواستار ایجاد مدیریت یکپارچه شهری و دوری از موازی کاری در مدیریت شهری بوشهر شد و تصریح کرد : گذر از مشکلات شهری بوشهر نیازمند تخصیص اعتبارات بیشتر، مشارکت پایدار شهروندان و برنامه ریزی اصولی است.

وی ادامه داد : با این حال باید توجه داشت که هم اکنون بوشهر، مرکز استانی است که قطب انرژی کشور و صنایع نفت و گاز به حساب می آید و باید همسان با توسعه صنعت در آن، به زیرساخت های شهری هم توجه کرد.

در این آیین "شاهپور رجایی" به عنوان شهردار جدید بوشهر معرفی و از خدمات "غلامعلی میگلی نژاد" تقدیر شد.