«مجدالدین معلمی» سرپرست حوزه هنری استان قم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی مجید مصلحی مدیر کل امور استانها و مجلس حوزه هنری، مجدالدین معلمی معاون هنری حوزه هنری کشور با حفظ سمت، به سرپرستی حوزه هنری استان قم منصوب شد.
مجدالدین معلمی پیش از دوران ریاست سیدیننیا در قم بیش از ۳ سال ریاست حوزه هنری قم را به عهده داشتهاست.
شایان ذکر است سید مهدی سیدیننیا که ریاست حوزه هنری استان اصفهان، حوزه هنری استان آذربایجان شرقی، استان قم و معاونت اجرایی اداره کل امور استانها و مجلس حوزه هنری را در کارنامه دارد با اتمام دوران ماموریتش در حوزه هنری، به سمت معاونت سیمای صدا و سیمای اصفهان منصوب شدهاست.
در بخشی از حکم سرپرست جدید حوزه هنری قم آماده است:
بردار گرامی جناب آقای مجدالدین معلمی
با سلام
نظر به سوابق ارزنده، تجارب و توانمندیهای ارزشمندتان و همچنین شناخت مسائل فرهنگی و هنری استان قم، جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست حوزه هنری استان قم منصوب مینمایم.
امیدوارم در انجام وظایف محوله و تحقق اهداف سازمان مشمول توفیق الهی باشید.
همچنین مدیرکل اموراستانها و مجلس حوزه هنری طی نامهای از خدمات سید مهدی سیدین نیا به عنوان رئیس پیشین حوزه هنری استان قم قدردانی کرد. متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای سید مهدی سیدین
با سلام و تحیّت؛
خدمات خالصانهی سالهای متمادی و متداوم جنابعالی در حوزه هنری انقلاب اسلامی مصداق باقیات صالحات و انشاءالله عمل صالح و مأجور نزد پروردگار متعال است.
ضمن پاسداشت تلاشهای مؤثر و مثمر شما درسالیان خدمت ومأموریت درحوزه هنری انقلاب اسلامی، با توجه به پذیرش مسؤولیت در سازمان مبدأ خود، بدینوسیله پایان مأموریت شما را در حوزه هنری استان قم اعلام میدارم.
انشاءالله همواره مشمول توفیقات الهی باشید.
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