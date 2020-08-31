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۱۰ شهریور ۱۳۹۹، ۱۸:۱۱

پنجره مهر؛

حکایت ولایتمداری هیئات در عزاداری‌ها/ دستورالعمل‌هایی که اجرا شد

حکایت ولایتمداری هیئات در عزاداری‌ها/ دستورالعمل‌هایی که اجرا شد

رشت- هیئت های مذهبی در برگزاری مراسم عزاداری شهادت سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) مصداق عینی اطاعت از ولی فقیه را به نمایش گذاشتند.

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به گزارش خبرنگار مهر، هیئت خادمین الرضا (ع) رشت یکی از صدها هیئت مذهبی استان گیلان بود که از ماه قبل خود را برای دهه نخست محرم و برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) و یاران باوفایش آماده کرده بود.

با بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر انجام دستور العمل های بهداشتی ابلاغی از سوی کارشناسان بهداشت در زمینه پیشگیری از ویروس کرونا هیئت‌های مذهبی و نیروهای انقلابی که همیشه در خط مقدم اطاعت از رهبری قرار داشتند در این زمینه نیز با وجود هزینه‌های زیاد و تغییر چند باره مصوبه ستاد، تمام دستور العمل های بهداشتی و فاصله اجتماعی را در هنگام برگزاری مراسم رعایت کردند.

کد مطلب 5012423

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    نظرات

    • محمد IR ۰۸:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۱
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      خدا خیرشون بده عالی بود

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