به گزارش خبرنگار مهر، هیئت خادمین الرضا (ع) رشت یکی از صدها هیئت مذهبی استان گیلان بود که از ماه قبل خود را برای دهه نخست محرم و برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) و یاران باوفایش آماده کرده بود.

با بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر انجام دستور العمل های بهداشتی ابلاغی از سوی کارشناسان بهداشت در زمینه پیشگیری از ویروس کرونا هیئت‌های مذهبی و نیروهای انقلابی که همیشه در خط مقدم اطاعت از رهبری قرار داشتند در این زمینه نیز با وجود هزینه‌های زیاد و تغییر چند باره مصوبه ستاد، تمام دستور العمل های بهداشتی و فاصله اجتماعی را در هنگام برگزاری مراسم رعایت کردند.