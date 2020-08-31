شرایط اهدای پلاسمای خون بیماران مبتلا به کرونا در لرستان فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حامدی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع اهدای پلاسمای بیماران مبتلا به کرونا در لرستان اظهار داشت: تا به حال امکان این امر در استان فراهم نبود و در عین حال نیاز مراکز درمانی را در این زمینه از سایر استان‌ها تأمین می‌کردیم.

وی عنوان کرد: در حال حاضر این مجوز را از ستاد مرکزی گرفته ایم و کسانی که مبتلا به کرونا بوده اند، ۲۸ روز بعد از بهبودی با در دست داشتن مستندات لازم می‌توانند به مراکز انتقال خون استان مراجعه کنند.

مدیرکل انتقال خون لرستان تصریح کرد: در این مراکز این افراد اهدای خون کامل خواهند داشت و در عین حال ما هم از خون آنها استفاده می‌کنیم و هم اینکه پلاسمای این بیماران بهبود یافته کرونا در شرایط خاصی نگهداری می‌شود و مواقعی که نیاز باشد برای بیماران مبتلا به کرونا، تحویل مراکز درمانی خواهیم داد.