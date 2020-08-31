عملیات هلال احمر در دره «ویژدرون» ایلام/۲ نفر نجات یافتند

علی اصغر علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر کرد: دیروز و در پی تماس تلفنی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان ایلام (شماره ۱۱۲) مبنی بر مصدوم و مفقود شدن یک خواهر و برادر در دره ویژدرون که از افراد غیر بومی و به همراه گروهی از گردشگران به این دره ورود کرده بودند، بلافاصله دو تیم واکنش سریع و کوهستان این جمعیت به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: در این عملیات که از صبح دیروز آغاز شد نجاتگران جمعیت هلال احمر پس از طی مسافتی سخت و صعب العبور در دره ابتدا موفق به یافتن فرد مفقودی شده و با ادامه عملیات جستجو در ساعات میانی شب به فرد مصدوم که دچار شکستگی از ناحیه مچ پا شده بود دسترسی پیدا کردند و اقدامات اولیه امدادی را بر روی وی انجام دادند.

علی اکبری ادامه داد: به دلیل شرایط سخت حاکم بر دره و تاریکی هوا امکان انتقال مصدوم به بیرون دره میسر نبود و نجاتگران جمعیت هلال احمر استان به ناچار و در شرایطی بسیار سخت شب را در دره سپری کردند و کار انتقال مصدوم به صبح روز دوشنبه موکول شد.

وی افزود: در آغازین ساعات صبح روز دوشنبه دهم شهریور ماه و با روشن شدن هوا مرحله دوم عملیات برای انتقال فرد مصدوم به بیرون دره آغاز و نجاتگران این جمعیت با کمک تیم پشتیبان اعزامی به دره، توانستند در بعد از ظهر امروز مصدوم را با استفاده از تجهیزات نجات از مسیر خروجی دره منتهی به روستای گلان از توابع بخش صالح آباد شهرستان مهران به بیرون دره منتقل کنند.