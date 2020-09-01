تدوین طرح حریم امنیتی مرزی آذربایجان شرقی برای اولین بار در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علیار راستگو در جلسه شورای اداری شهرستان جلفا، آذربایجان شرقی را جزو امنترین استانهای کشور خواند و گفت: این موفقیت نتیجه تلاش شبانهروزی تلاشگران عرصه نظم و امنیت است.
وی با اشاره به اهمیت شهرستان جلفا از نظر موقعیت مرزی، گفت: طرح حریم امنیتی مرزی استان برای اولین بار در کشور تدوین شده است که نقش بسزایی در تأمین نظم و امنیت استان خواهد داشت.
راستگو همچنین به ظرفیتهای این شهرستان در حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: منطقه آزاد ارس بهترین فرصت برای دور زدن تحریمها است که باید به نحو احسن از این فرصت استفاده کرد.
وی با تشریح برخی از دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم در استان، تأکید کرد: تکلیف همه مسئولان در نظامی که بر مبنای آموزههای اسلامی بنا شده است خدمت به مردم و رفع مشکلات آنهاست.
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