ساخت ۶۱۰ کیلومتر مسیر دوچرخه در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مناف هاشمی، در پاسخ به این پرسش که آیا مدیریت شهری برنامه‌ای برای ورود دوچرخه برقی به شهر دارد، توضیح داد: درحال حاضر برنامه‌ای برای ورود دوچرخه برقی به شهر وجود ندارد. بلکه برنامه فعلی مدیریت شهری ایجاد و ساخت مسیرهای پیوسته دوچرخه سواری در مناطق ۲۲گانه است.

وی در ادامه افزود: ابتدا برای ورود دوچرخه برقی به شهر باید سرمایه گذار بخش خصوصی پیدا کرد. اگر سرمایه گذاری تمایل ورود به این بخش را داشته باشد، تسهیلات و امکانات لازم ارائه خواهد شد.

هاشمی با بیان اینکه فرهنگ استفاده از دوچرخه در دستورکار شهرداری قرار گرفته، افزود: امسال حدود ۶۱۰ کیلومتر مسیر دوچرخه ساخته می‌شود. ۵۰۰ کیلومتر در دستورکار معاونت فنی و عمران و ۱۱۰ کیلومتر در دستورکار معاون حمل و نقل و ترافیک قرار گرفته است. ۶۰۰ کیلومتر مسیر در حوزه ایجاد زیرساخت‌های استفاده از دوچرخه در مناطق ۲۲گانه درحال ساخت است.

معاون شهردار تهران ضمن اشاره به نبود سابقه تاریخی برای ایجاد و ساخت مسیر دوچرخه با چنین عدد بزرگی در تهران، گفت: استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسیله تفریحی در قالب یک مد ترافیکی در برنامه‌های شهرداری دیده شده است. مشکلات بسیاری اعم از ترافیک معابر، تقاطع‌ها، نبود کریدورهای متصل به ۲۲ منطقه و بزرگراه‌ها برای توسعه مسیر دوچرخه سواری وجود دارد.

وی با بیان اینکه ایجاد تعدادی کریدور در دستورکار معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قرار گرفته است، افزود: استفاده از دوچرخه دو بعد دارد؛ نخست به عنوان یک ورزش و وسیله‌ای برای سلامتی و دوم به عنوان یک وسیله حمل و نقل پاک برای عبور و مرور در شهر است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران یادآور شد: دولت و بانک‌ها برای توسعه دوچرخه سواری در پایتخت باید به شهرداری تهران کمک کنند. باید تسهیلات لازم برای خرید دوچرخه برقی توسط دولت به شهروندان ارائه شود. همچنین باید برای کارکنان دولت و شهرداری‌ها امکان استفاده از دوچرخه با حمایت دولت وجود داشته باشد. تبدیل شدن دوچرخه به عنوان یک مد ترافیکی جزو اقدامات بسیار خوب شهرداری است.