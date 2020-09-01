کمک فائو به مدیریت آثار سوء شیوع کرونا بر کسب و کارهای کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علی کیانی‌راد در حاشیه اولین روز از سی و پنجمین کنفرانس منطقه‌ای فائو برای آسیا و اقیانوسیه، اظهار کرد: فائو، علاوه بر کنفرانس‌هایی که به طور مداوم برای کل کشورهای عضو F.A.Oبرگزار می‌کند، کنفرانس‌های منطقه‌ای را هم با موضوع مسائل مختلف حوزه کشاورزی دارد.

وی افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا (کووید _۱۹)، این کنفرانس منطقه‌ای در این دوره که به میزبانی کشور بوتان برگزار شده، از اهمیت خاصی برخوردار است.

رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی تصریح کرد: مهمترین مسئله‌ای که در روز اول این کنفرانس مطرح شد، بحث و تبادل نظر درباره سیاست‌ها و تجربیات کشورهایی بود که در رابطه با مسئله امنیت غذایی و کسب و کارهای کشاورزی تحت تأثیر شیوع بیماری کرونا (کووید _۱۹) قرار گرفته‌اند. همچنین فائو اعلام آمادگی کرد که به کشورهای عضو برای مدیریت آثار سو این بیماری کمک کند.

وی افزود: در جلسه‌ای که فردا برگزار می‌شود، مسائلی از جمله مدیریت مصرف آب در کشاورزی و مدیریت نحوه آبیاری محصولات کشاورزی، بنگاه‌های خرد در حوزه شیلات و آبزیان و توسعه پلتفورم‌های دیجیتالی در کشاورزی مطرح خواهد شد که ایران هم تجربیات خوبی در این زمینه دارد.

کیانی‌راد اظهار امیدواری کرد: در این کنفرانس منطقه‌ای که در دو روز اول مربوط به کارشناسان ارشد فائو و روز سوم و چهارم مربوط به وزرای کشاورزی منطقه آسیا و اقیانوسیه است، بتوانیم تجربیات ایران را به نحو احسن ارائه دهیم و از تجربیات فائو و دیگر کشورها استفاده کنیم.