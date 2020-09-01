اسماعیل هنیه وارد لبنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس پس از گذشت ۲۷ سال، وارد لبنان شد.

وی قرار است که در نشست گروههای فلسطینی که در بیروت برگزار می شود، شرکت خواهد کرد و با رئیس جمهور و رئیس پارلمان لبنان دیدار و گفتگو خواهد کرد.

این در حالی است که ساعاتی قبل، «اسامه حمدان» عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس توضیحاتی را پیرامون نشست قریب الوقوع گروه‌های فلسطینی در پایتخت لبنان، ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: موانعی در مسیر برگزاری نشست گروه‌های فلسطینی در بیروت ایجاد شده بود که با تلاش‌های انجام شده، برطرف شد.

حمدان تأکید کرد: بدین ترتیب، نشست گروه‌های فلسطینی طبق موعد مقرر در شهر بیروت، پایتخت لبنان برگزار خواهد شد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی عنوان کرد: این نشست روز پنجشنبه هفته جاری در سطح دبیران کل گروه‌های فلسطینی برگزار خواهد شد.

برخی منابع در لبنان پیشتر اعلام کرده بودند که بیروت از میزبانی نشست گروه‌های فلسطینی انصراف داده است.