۶ هزار و ۸۱۲ کلاس درس تا پایان سال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهراله رخشانی مهر رییس سازمان نوسازی مدارس کشور در تشریح اقدامات انجام شده برای آغاز سال تحصیلی جدید اظهار داشت: تا پایان امسال ۶ هزار و ۸۱۲ کلاس درس دیگر به بهره برداری می‌رسد که در مجموع ۱۴ هزار و ۸۴۳ کلاس به آموزش و پرورش تحویل داده می‌شود.

وی ادامه داد: ۴۱۱ پروژه تربیتی و ورزشی با زیربنای ۳۰۰ هزار مترمربع طی امسال تحویل داده می‌شود که ۲۰۸ پروژه در نیمه اول سال و ۲۰۳ پروژه در نیمه دوم سال به بهره برداری می‌رسد.

رییس سازمان نوسازی مدارس کشور تصریح کرد: طی ۶ ماهه اول سال استان‌های خراسان رضوی، تهران و سیستان و بلوچستان به ترتیب با بهره برداری از هزار و ۳۰۶و ۷۶۱ و ۵۲۲ کلاس درس بیشترین تعداد کلاس‌های درس را مورد بهره برداری قرار دادند، در زمینه پروژه‌های تربیتی و ورزشی هم استان‌های خراسان رضوی، ایلام و خراسان جنوبی به ترتیب با ۷۱، ۱۶ و ۱۳ پروژه بیشترین تعداد پروژه‌های تحویلی را داشتند.

رخشانی‌مهر همچنین از استانداردسازی ۵۰ هزار کلاس درس طی سال ۹۹ خبر داد و گفت: در زمینه ساخت مجتمع‌های آموزشی هم اقدامات قابل توجهی انجام شده است و تا پایان شش ماهه اول سال ۲۷ مجتمع آموزشی قابل بهره برداری هستند.

وی درباره اقدامات انجام شده این سازمان با توجه به شیوع کرونا اظهار داشت: از ابتدای امسال ۷۰ میلیارد تومان برای تعمیر و تجهیز سرویس بهداشتی مدارس سراسر کشور تخصیص یافت.

رییس سازمان نوسازی مدارس کشور با تاکید بر اینکه کمتر از پنج درصد مدارس سیستم غیراستاندارد گرمایشی دارند، گفت: برای سیستم سرمایشی مدارس هم ۹۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که با هدف اصلاح سیستم‌های سرمایشی مدارس است.

رخشانی‌مهر خاطرنشان کرد: این اعتبار به استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان اختصاص پیدا کرده است تا ادارات کل استانی تمهیدات لازم برای تامین و تجهیز سیستم‌های سرمایشی را داشته باشند.

وی تاکید کرد: در مناطق روستایی و سفید که امکان استفاده از زیرساخت‌های فضای مجازی دشوار است مدارس با حفظ پروتکل‌های بهداشتی برای دانش‌آموزان آماده است.