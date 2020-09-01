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۱۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۹:۲۷

رییس سازمان نوسازی مدارس کشور:

۶ هزار و ۸۱۲ کلاس درس تا پایان سال به بهره برداری می رسد

۶ هزار و ۸۱۲ کلاس درس تا پایان سال به بهره برداری می رسد

رخشانی مهر گفت: تا پایان امسال ۶ هزار و ۸۱۲ کلاس درس دیگر به بهره برداری می رسد که در مجموع ۱۴ هزار و ۸۴۳ کلاس به آموزش و پرورش تحویل داده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهراله رخشانی مهر رییس سازمان نوسازی مدارس کشور در تشریح اقدامات انجام شده برای آغاز سال تحصیلی جدید اظهار داشت: تا پایان امسال ۶ هزار و ۸۱۲ کلاس درس دیگر به بهره برداری می‌رسد که در مجموع ۱۴ هزار و ۸۴۳ کلاس به آموزش و پرورش تحویل داده می‌شود.

وی ادامه داد: ۴۱۱ پروژه تربیتی و ورزشی با زیربنای ۳۰۰ هزار مترمربع طی امسال تحویل داده می‌شود که ۲۰۸ پروژه در نیمه اول سال و ۲۰۳ پروژه در نیمه دوم سال به بهره برداری می‌رسد.

رییس سازمان نوسازی مدارس کشور تصریح کرد: طی ۶ ماهه اول سال استان‌های خراسان رضوی، تهران و سیستان و بلوچستان به ترتیب با بهره برداری از هزار و ۳۰۶و ۷۶۱ و ۵۲۲ کلاس درس بیشترین تعداد کلاس‌های درس را مورد بهره برداری قرار دادند، در زمینه پروژه‌های تربیتی و ورزشی هم استان‌های خراسان رضوی، ایلام و خراسان جنوبی به ترتیب با ۷۱، ۱۶ و ۱۳ پروژه بیشترین تعداد پروژه‌های تحویلی را داشتند.

رخشانی‌مهر همچنین از استانداردسازی ۵۰ هزار کلاس درس طی سال ۹۹ خبر داد و گفت: در زمینه ساخت مجتمع‌های آموزشی هم اقدامات قابل توجهی انجام شده است و تا پایان شش ماهه اول سال ۲۷ مجتمع آموزشی قابل بهره برداری هستند.

وی درباره اقدامات انجام شده این سازمان با توجه به شیوع کرونا اظهار داشت: از ابتدای امسال ۷۰ میلیارد تومان برای تعمیر و تجهیز سرویس بهداشتی مدارس سراسر کشور تخصیص یافت.

رییس سازمان نوسازی مدارس کشور با تاکید بر اینکه کمتر از پنج درصد مدارس سیستم غیراستاندارد گرمایشی دارند، گفت: برای سیستم سرمایشی مدارس هم ۹۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که با هدف اصلاح سیستم‌های سرمایشی مدارس است.

رخشانی‌مهر خاطرنشان کرد: این اعتبار به استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان اختصاص پیدا کرده است تا ادارات کل استانی تمهیدات لازم برای تامین و تجهیز سیستم‌های سرمایشی را داشته باشند.

وی تاکید کرد: در مناطق روستایی و سفید که امکان استفاده از زیرساخت‌های فضای مجازی دشوار است مدارس با حفظ پروتکل‌های بهداشتی برای دانش‌آموزان آماده است.

کد مطلب 5013464

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