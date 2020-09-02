برخورد قاطعانه دستگاه قضا با ساخت و سازهای غیر مجاز در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عدالت خواه شامگاه سهشنبه در صحن شورای اسلامی شهر همدان با تقدیر از زحمات این شورا، گفت: زیبایی مبلمان شهری همدان به عنوان نگینی در غرب کشور محسوب میشود و در این شهر شاهد توسعه یافتگی متوازن هستیم که این امر حاصل خوش فکری، تعامل و همکاری بین اعضای شورا شهر، مردم و مسئولان است.
وی با بیان اینکه بهترین قضات را برای کمیسیون ماده ۱۰۰ در نظر گرفتهایم، اظهار کرد: دستگاه قضائی نزدیک به ۴۰ کمیسیون شبه قضائی دارد و هیئتهای بازرسی مرتبط نیز بر عملکرد این کمیسیونها نظارت میکنند.
رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه با ساخت و سازهای غیرمجاز به جد برخورد میکنیم، افزود: در این زمینه از پیشنهادات شورای شهر به منظور تشکیل یک کارگروه قوی برای مطالبه گری با هدف جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز استقبال میکنیم.
حمایت از تولید کنندگان با رفع موانع در دستور کار دستگاه قضائی قرار دارد
عدالت خواه همچنین با بیان اینکه مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه بر حمایت از تولید تأکید دارند، عنوان کرد: در راستای حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان با رویکرد رفع موانع موجود بر سر راه آنها با تمام توان وارد میشویم.
وی در ادامه به ۱۰۷ تغییر و تحول در مسئولیتهای مختلف در دستگاه قضائی استان همدان در ۱۱ ماه گذشته اشاره و عنوان کرد: رویکرد این تحولات به ویژه در سطح رؤسای دادگستریها و دادستانها بر مبنای جوان گرایی، انقلابی عمل کردن، دلسوز و مشوق مردم بودن و سکونت در محل خدمت بوده است.
سکونت مسئولان در محل خدمت، مطالبه دستگاه قضا است
رئیس کل دادگستری استان همدان اضافه کرد: ما مطالبه گری برای سکونت مسئولان در محل خدمت را از دستگاه قضائی آغاز کردیم و بنا داریم این مطالبه گری را به سمت تمامی مسئولان هدایت کنیم چرا که اگر مسئولی در محل خدمت خود سکونت داشته باشد به طور قطع بهتر به مشکلات مردم رسیدگی میکند.
عدالت خواه از افزایش تعداد شعب تجدیدنظر، کیفری و حقوقی به منظور تسریع در رسیدگی به پروندهها هم خبر داد و ادامه داد: با اجرای طرح برنامه محور شدن قضات و بخشهایی دیگر از دستگاه قضائی نیز عملکرد سالانه برای قضات تعریف و هدفمند میشود.
وی به رونمایی از سامانه ساآب (سامانه ارزشیابی آرای محاکم بدوی) با هدف استحکام و اتقان آرای صادره در محاکم در دو سه هفته گذشته اشاره کرد و افزود: این سامانه به همت همکاران ما در دستگاه قضائی همدان بدون هیچ گونه هزینهای راه اندازی شده است.
رئیس کل دادگستری استان همدان عنوان کرد: با الگو برداری از این سامانه به دنبال راه اندازی چهار تا پنج سامانه دیگر به منظور ارزشیابی عملکرد دادسراها، شورای حل اختلاف، وکلا و کارشناسان دادگستری هستیم و به زودی این سامانهها که برای پیشبرد هرچه بهتر اهداف دستگاه قضائی و در نهایت خدمت رسانی به مردم و رضایتمندی آنان است، نیز افتتاح میشود.
رئیس کل دادگستری استان همدان تشریح کرد: این سامانهها شامل سامانه ساتد (سامانه ارزشیابی تحقیقات دادسرا)، سامانه ساآ (سامانه ارزشیابی آرا حل اختلاف)، سامانه سادو (سامانه ارزشیابی دفاعیات وکلا) و سامانه سانک (سامانه ارزشیابی نظرات کارشناسان) است.
عدالتخواه به مسئله اساسی مجازاتهای جایگزین حبس و حبس زدایی به عنوان یکی از اولویتهای دستگاه قضائی هم پرداخت و اعلام کرد: در ۱۱ ماه گذشته با پیگیریهای انجام شده در مراحل مختلف ۸۸۰ زندانی در همدان مشمول عفو شدند و یک هزار و ۵۰۰ پرونده دیگر در دست پیگیری است.
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