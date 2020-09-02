به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای معاونین در حالی صبح امروز به ریاست دکتر حمید چوبینه مدیرعامل و حضور معاونین و مدیران شرکت شهر سالم برگزار شد که دستور اصلی آن برنامهریزی برای مقابله موج جدید شیوع کرونا بود.
در ابتدای این نشست، مدیرعامل شرکت شهر سالم در سخنانی موج سوم شیوع کرونا را خطرناکتر از موجهای پیشین ارزیابی کرد و در توضیح این مطلب گفت: افزایش سفرها در شهریورماه از یک سو و تغییر فصل از سوی دیگر موجب شده پاییز سختی را از نظر افزایش ابتلا به ویروس کرونا پیشبینی کنیم. ضمن آنکه شیوع افسارگسیخته ابتلا به کرونا در کشورهای هند و پاکستان و سایر کشورهای جهان، سرزمین ما را با خطر بیش از پیش مواجه ساخته است.
وی افزود: در فصل پاییز طبق هر سال شیوع سرماخوردگی و آنفولانزا را نیز خواهیم داشت و این موجب افزایش بار مراجعه به مراکز درمانی خواهد شد.
چوبینه یادآور شد: به دلیل مشابهتهای ابتلا به سرماخوردگی، آنفولانزا و کرونا، ممکن است بسیاری از افراد دارای علائم، به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند که علاوه بر فشار بر کادر درمانی و افزایش هزینههای آزمایشهای تشخیصی، احتمال ابتلا در محیطهای بیمارستانی نیز افزایش میباید. بر این اساس لازم است به سمت اطلاعرسانی برای پیشگیری از بیماریهایی چون سرماخوردگی و آنفولانزا برویم.
وی با تاکید بر اهمیت و نقش پروندههای سلامت الکترونیک در شرایط بحرانی گفت: مسئولیت «پزشک خانواده» و «اورژانس و فوریتهای پزشکی» شرکت شهر سالم برای مقابله با شیوع کرونا بیش از سایر بخشهاست. لذا از کارکنان و بازنشستگان شریف شهرداری تهران درخواست دارم جهت کمک به حفظ تامین سلامتیشان، مسائل و مشکلات درمانی خود را با همکاران پزشک خانواده مطرح کرده تا در سریعترین زمان ممکن، حل مشکل کنند.
در ادامه این جلسه ضمن تنظیم برنامهها و پیشبینیهای بهداشتی و درمانی لازم برای مقابله با موج جدید بیماری کرونا، مقرر شد ناظران شرکت شهر سالم در ساختمانهای مختلف شهرداری تهران حاضر شده و نسبت به کنترل علائم بیماری کرونا در کارکنان هنگام ورود به محل کار اقدام کنند.
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