کشف سلولهای بنیادی مضر در سینه

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه فناوری های پزشکی زیستی شورای ملی تحقیقات میلان این گروه از سلولها را که LA7 نامیده می شوند، کشف کرده اند.

این سلولها همانند سلولهای بنیادی بزرگسال رفتار می کنند با وجود این از نوع سلولهای بنیادی سرطانی هستند که باوجود توانایی پایین آنها در تکثیر و رشد سریع، توانایی راه ندادن سموم خارجی و محافظت از فرایندهای مرگ برنامه ریزی شده سلولها از پاسخ به درمان ها اجتناب می کنند.

این محققان از تفاوت ها و چند ریختی های ژنی این سلولها در آزمایش های در شیشه و در ارگانیسم زنده مطمئن شده اند و در این خصوص اظهار داشته اند: "این آزمایشات نشان می دهد که این سلولها همانند سلولهای بنیادی بزرگسال رفتار می کنند و بنابراین معماری غده سینه را با ساخت ساختارهای لوله ها و سوراخ های کوچک موجود در این غده و فرق قائل شدن برای سه گروه سلولی حاضر در اندام بزرگسال و ترکیب کردن پروتئین های شیر، حفظ می کنند."

بر اساس گزارش خبرگزاری ایتالیا، باوجود این عملکردها، این گروه از سلولهای بنیادی از دسته سلولهای "بد" جای دارند.

در حقیقت این دانشمندان با انجام آزمایشاتی روی موشها برای اولین بار نشان دادند که حتی تنها یک سلول LA7 می تواند تومرهای نامتجانس را در این حیوان بسازد.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "در بیولوژی تومرها، برای فهم پتانسیل سرطانزایی سلولهای بنیادی سرطانی، تجزیه تحلیل های خاصی وجود دارد. امروزه از نظر تکنیکی شناسایی سلولهایی که توانایی بازتولید تومرها را دارند، بسیار دشوار است. تنها می توان اینطور توضیح داد که این سلولها علاوه بر عملکردهای طبیعی و مفید خود می توانند بسیار خطرناک باشند."

گام بعدی این دانشمندان شناسایی پروتئین ها و گیرنده های ژنی این سلولها برای طراحی و ساخت آنتی بادی های مناسب برای مقابله با سلولهای سرطان سینه در انسان است.