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۱۳ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۰۵

استاندار کردستان:

توسعه کردستان از مطالبات اصلی رهبر معظم انقلاب اسلامی است

توسعه کردستان از مطالبات اصلی رهبر معظم انقلاب اسلامی است

سنندج – استاندار کردستان گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر توسعه همه جانبه کردستان تاکید داشته اند و از این رو همه باید همدل و همراه در راستای تحقق خواست و فرمایش رهبری تلاش کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا صبح امروز پنجشنبه در مراسم تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه در کردستان که با حضور حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور برگزار شد، اظهار کرد: آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی یک دهه در استان کردستان خدمت کردند که از ویژگی‌های بارز ایشان می‌توان مردم داری، حسن خلق، رفتار بسیار محترمانه با آحاد مختلف مردم و تواضع زبانزد که بسیار ارزشمند بود، اشاره کرد.

وی افزود: ایشان همیشه ارتباط نزدیکی با مردم و مجموعه مدیران داشتند و پیگیر تمام مشکلات استان بودند و در تمامی مسائل استان با همدلی که بین مجموعه مدیران ایجاد کرده بودند، پای کار بودند.

استاندار کردستان ادامه داد: دولت و نمایندگان دولت ارتباط تنگاتنگی با ایشان داشتند و همیشه حضور ایشان در صحنه‌های مختلف مشهود بود.

مرادنیا یادآور شد: امیدواریم نماینده جدید ولی فقیه در کردستان نیز ادامه دهنده راه ایشان باشند و در راه توسعه استان در کنار دولت مردان باشند.

وی به سفر مقام معظم رهبری در سال ۸۸ به استان کردستان اشاره کرد و افزود: هنوز هم از برکات سفر رهبری به کردستان بعد از گذشت یک دهه بهره مند هستیم و نماینده ولی فقیه در کردستان در این راه نقش موثری داشته‌اند.

استاندار کردستان گفت: راه سنندج - مریوان یک مسیر پر خطر بود و از طرفی دیگر یک مسیر استراتژیک در استان است که در طول این چند سال حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از دفتر رهبری دریافت کرده است.

مرادنیا اظهار کرد: به مناسبت کنگره ۵۴۰۰ شهید در سال گذشته وقتی خدمت رهبر معظم رسیدیم ایشان فرمودند برای توسعه استان تلاش کنید و همه باید همدل باشند تا مردم بتوانند از خدمات نظام و انقلاب به خوبی بهره گیرند.

وی افزود: امیدواریم مردم خدمات نظام و انقلاب که در این سال‌ها در استان انجام شده را ببینند و درخواست داریم حجت الاسلام پورذهبی با همدلی با مجموعه مدیران مسیر توسعه که خواست مقام معظم رهبری است، را فراهم کنند.

کد مطلب 5014602

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