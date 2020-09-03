۱۶۸۹ مراسم عزاداری ویژه دهه اول محرم در کردستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی کردستان، حجت‌الاسلام علی رستمی گفت: از هزار و ۶۸۹ مراسم عزاداری ویژه محرم ۸۹۱ مورد در قروه، ۶۶۰ مورد در بیجار، ۵۵ مورد در سنندج، چهار مورد در سقز، ۳۳ مورد در کامیاران، یازده مورد در مریوان، یازده مورد در دیواندره، یازده مورد در بانه و ۲۲ مورد نیز در دهگلان برپا شده است.

وی با اشاره به حمایت‌های انجام شده از این مراسم‌ها، بیان کرد: ۱۵ میلیون تومان بصورت نقدی از سوی خیرین به برپایی مجالس عزاداری در استان کردستان کمک شد.

وی عنوان کرد: توزیع ۳۴ هزار ماسک، توزیع یک‌هزار لیتر مایع ضدعفونی کننده به مبلغ ۱۲ میلیون تومان، توزیع ۶۰۰ کیلو گوشت مرغ به مبلغ ۱۲ میلیون تومان، تهیه پوستر و پرچم و اقلام تبلیغات محیطی به مبلغ هشت میلیون تومان، توزیع ۱۶ هزار غذای گرم، توزیع ۳۰۰ بسته معیشتی به ارزش ۱۲۰ میلیون تومان نیز از کمک‌های خیرین در استان کردستان بوده که در مجموع با ارزش ۱۶۷ میلیون تومان در دهه اول محرم انجام شده است.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان یادآور شد: تبدیل ایستگاه‌های صلواتی به ایستگاههای سلامت، راه‌اندازی پخش عزاداری سیار با کاروان خودرویی در خیابان‌های سنندج، تجمیع عزاداری‌ها در فضای باز کنار یادمان شهدای گمنام، پخت غذای گرم توسط هیئات مذهبی به تعداد ۱۴ هزار پرس، برگزاری ۳۲ روضه خانگی در سطح کردستان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از اقدامات خودجوش و نوآورانه هیئات مذهبی در دهه اول محرم امسال بوده است.

حجت‌الاسلام رستمی میزان همکاری ادارات و سایر دستگاه‌ها را قابل تقدیر خواند و افزود: سازمان صمت در بخش نذورات و تهیه ماسک با نرخ مصوب، اداره اوقاف با تهیه بسته‌های معیشتی و حمایتی، دفتر نماینده ولی فقیه با ساماندهی حسینیه‌ها، نیروی انتظامی با پوشش امنیتی، سازمان بسیج با همکاری در برگزاری مراسم و برنامه‌ها و شبکه بهداشت با اعزام همیاران سلامت به محل برگزاری مراسم عزاداری و توزیع نذورات همکاری لازم را در برگزاری هرچه بهتر مراسم عزاداری ایام دهه اول محرم با این اداره‌کل داشتند.

وی همچنین از ثبت ۱۸ مورد درخواست حمایت‌های ثبت شده در سامانه بیرق خبر داد و بیان کرد: هیئات مذهبی استان با ثبت نام در این سامانه برای برگزاری مجالس عزاداری درخواست حمایت کردند.

وی از تشکیل ستاد کارگروه محرم ۱۴۴۲ در استان خبر داد و گفت: ۲۳ جلسه کارگروه محرم با ۱۳۷ مصوبه در استان تشکیل شد.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان بیان کرد: تشکیل ۱۱ کارگروه عزاداری در ادارات تابعه شهرستان‌ها، ثبت ۱۷۴ هیئت در سامانه بیرق برای اخذ مجوز عزاداری، برگزاری همایش توجیهی برای روحانیون با موضوع طلایه‌داران تبلیغ، توزیع نذورات به صورت جیره خشک و غذای گرم در مناطق حاشیه‌ای و محروم از مصوبات ستاد کارگروه محرم در استان کردستان بوده است.