خریداری ۴۵ میلیارد تجهیزات پزشکی برای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نیکبخت امروز پنج شنبه در مراسم بزرگداشت شهیده «زهرا شیرویه» سرپرستار بخش کرونای بیمارستان آیت الله بروجردی در سخنانی با بیان اینکه از طرف ۱۳ هزار کادر بهداشت و درمان استان مأمور هستم که پیام تسلیت را به خانواده این شهیده گرامی ابلاغ کنم اظهار داشت: کسانی که گرفتار این ویروس می‌شوند، سال‌ها گرفتار این بیماری هستند.

پایین بودن مرگ و میر بر اثر کرونا در ایران

وی با تاکید بر اینکه قسمت عمده‌ای از ریه بیماران درگیر این ویروس می‌شود عنوان کرد: بیماران به ظاهر خوب می‌شوند، اما دیگر کوهنورد نیستند، نمی‌توانند فوتبال بازی کنند، در کارهای خانه خود می‌مانند و…، این بیماری درد وحشت ناکی را به فرد تحمیل می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تاکید بر اینکه همه ما باید رعایت کنیم و بیماری هنوز تمام نشده است بیان داشت: مردم، مسئولان، بسیج و… خیلی همراهی و همکاری کردند، ما باید حتماً کاری کنیم که بیمار نشویم و اگر بیمار شویم دردسر آن به خصوص برای افراد سن بالا خیلی زیاد است.

نیکبخت با اشاره به اینکه این بیماری بزرگترین هجمه قرن در جهان بوده است افزود: مرگ و میر بر اثر کرونا در ایران کمتر است، بیش از ۵۰ درصد مرگ و میر کرونا در آمریکا، برزیل و هند است و این در حالیست امکانات بهداشتی و درمانی زیادی در آمریکا وجود دارد.

احداث ۶۰ تخت «آی سی یو» در لرستان

وی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری مانند یک کارشناس با کرونا برخورد می‌کنند و در ایام محرم به دلیل رفتار ایشان بود که جامعه پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کردند گفت: در همین مدت با کمک مردم، مسئولان، نمایندگان و… بالای ۶۰ تخت «آی سی یو» در استان احداث شد، هر تخت بالغ بر یک میلیارد تومان هزینه داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه ۸۱ متخصص طی این هفته وارد لرستان شده است عنوان کرد: برای اولین بار شش متخصص «رادیولوژی» با هم برای استان جذب شده است که چهار نفر از آنها خانم هستند.

دریافت ۴۵ میلیارد برای خرید تجهیزات پزشکی

نیکبخت با تاکید بر اینکه ۱۲ متخصص داخلی، هشت متخصص زنان، شش متخصص بیهوشی، ارتوپدی، چشم، جراحی و… برای استان جذب شده است افزود: امروز ۷۶ متخصص پزشکی در شهرستان دورود در حال ارائه خدمات هستند.

وی بیان داشت: ۴۵ میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها به دانشگاه پرداخت شده، با کمک مسئولان استان و تلاش‌های دانشگاه وسایل مهم و ویژه پزشکی برای استان در حد کفایت و نیاز به اعزام بیماران به استان‌های دیگر نباشد در حال خریداری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از خریداری تجهیزات پزشکی برای بیمارستان‌های شهرستان‌های مختلف استان خبر داد.